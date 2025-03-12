Военный озвучил 3 сценария, как Путин может ответить на предложение прекращения огня

Диктатор Владимир Путин может по-разному отреагировать на предложение о прекращении огня. Первое – согласиться, но одновременно осуществлять провокации, обвинять Украину и постепенно восстанавливать военный потенциал. Второе - отвергнуть эту идею и продолжить войну.

Третье – выдвинуть собственные условия для прекращения огня президенту США Дональду Трампу, на что, вероятно, он согласится. Военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко в интервью 24 Каналу отметил, что Украине необходимо восстановить стратегический диалог с Вашингтоном.

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Первый сценарий

Мусиенко предположил, что с большой вероятностью Путин может пойти на прекращение огня из-за определенных сигналов от США, однако есть определенные риски.

Во-первых, Россия может совершить провокации и попытаться обвинить Украину в нарушении режима прекращения огня. Такое уже происходило во время АТО и ООС. Обычно это делается для того, чтобы посеять информационную панику на Западе, в частности в окружении Трампа, создавая впечатление, что Украина не соблюдает условия.

Пока неизвестно, кто и как будет мониторить и контролировать эти процессы. Этот вопрос будет обсуждаться на технических консультациях, которые начнутся на следующей неделе. Важно выяснить, будет ли кто-то фиксировать нарушения или, возможно, этого не будет вовсе.

Второй момент – Россия может притворяться готовой к мирным переговорам, но на самом деле будет пытаться продвинуть свои условия, затянуть время і параллельно восстанавливать свой потенциал.

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Если Украина использует эту "паузу" для укрепления своих позиций, производя дроны и оружие, получая больше финансирования и военной поддержки от партнеров, это позволит дать Кремлю понять, что им будет несладко в случае возобновления боевых действий.

Этот сценарий может длиться более 30 дней. К тому же, по итогам встречи украинской и американской делегаций, заявлено, что этот срок может быть продлен,

– подчеркнул военный.

Второй и третий сценарии

Второй сценарий предусматривает, что Путин может отбросить идею прекращения огня і продолжить войну. Администрация Трампа пойдет по пути команды Джо Байдена, то есть просто продолжит оказывать Украине санкционную и военную поддержку.

Есть еще третий вариант – Россия может выдвинуть условия Соединенным Штатам для прекращения огня, и они согласятся на них.

Я с опаской воспринимаю информацию о любых прямых контактах президента Трампа и диктатора Путина, например, которые должны состояться на этой неделе,

– отметил военнослужащий.

Важно, чтобы Украина не только получила поддержку, но и добилась восстановления стратегического диалога с США.