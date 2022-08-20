Отсутствие реакции путина на "хлопок" на полуострове может являться определенным сигналом. Об этом в эфире 24 канала сказал политтехнолог Михаил Шейтельман.

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По его словам, так не только уничтожали российские военные объекты на территории Крыма, но и "проверяли" путина, как он отреагирует на ряд взрывов. Так же, как он пытался "проверить" реакцию Запада на его зверства – введут или нет еще больше санкций после очередного "прилета" по украинским городам.

Мы тоже проверяли путина. 10 дней Крым обстреливается. Вы ведь помните, какое заявление по этому поводу сделал путин? Правильно – никакое,

– отметил политтехнолог.

Поэтому, по мнению Шейтельмана, для нас – "это однозначный сигнал, что можем делать что угодно".

"Путин никогда не отважится… Действительно, 10 дней бьют по тому, что он считает своей территорией. Мы же понимаем, что это Украина. Но ведь все российское политическое руководство говорит, что это территория России. И когда там взрываются аэродромы, слоги – все молчат. Чего мы тогда должны бояться?", – добавил он.

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Взрывы в Крыму: что известно

В течение 19 – 20 августа взрывы произошли около Евпатории, Севастополя, Керчи.

Оккупанты вечером говорили о работе ПВО. Мол, "комплекс С-400 ракетой сбил цель над Евпаторией".

20 августа сильный взрыв прогремел у штаба черноморского флота россии в Севастополе. оккупанты заявили, что упал беспилотник. Говорят, что не сбили его, потому что летел низко.

Также утром слышали взрывы над поселком Заозерное возле Евпатории.

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