Відсутність реакції путіна на "бавовну" на півострові може бути певним сигналом. Про це в ефірі 24 каналу сказав політтехнолог Михайло Шейтельман.

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За його словами, так не лише знищували російські військові об'єкти на території Криму, а й "перевіряли" путіна – як він відреагує на низку вибухів. Так само як він намагався "перевірити" реакцію Заходу на його звірства – введуть чи ні ще більше санкцій після чергового "прильоту" по українських містах.

Ми теж перевіряли путіна. 10 днів Крим обстрілюється. Ви ж пам'ятаєте, яку заяву з цього приводу зробив путін? Правильно – ніякої,

– зауважив політтехнолог.

Тож на думку Шейтельмана, для нас – "це однозначний сигнал, що можемо робити будь-що".

"путін ніколи не наважиться… Справді ж, 10 днів б'ють по тому, що він вважає своєю територією. Ми ж розуміємо, що це Україна. Але ж усе російське політичне керівництво каже, що це територія росії. І коли там вибухають аеродроми, склади – усі мовчать. Чого ми тоді повинні боятись?", – додав він.

Дивіться повністю інтерв'ю з Шейтельманом: відео

Вибухи в Криму: що відомо

Протягом 19 – 20 серпня вибухи були біля Євпаторії, Севастополя, Керчі.

Окупанти ввечері говорили про роботу ППО. Мовляв, "комплекс С-400 ракетою збив ціль над Євпаторією".

20 серпня сильний вибух пролунав біля штабу чорноморського флоту росії у Севастополі. Окупанти заявили, що впав безпілотник. Кажуть, що не збили його, бо летів низько.

Також зранку чули вибухи над селищем Заозерне, що біля Євпаторії.

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