Так, обнародовали видео с работой беспилотника. Дрон помогает увеличивать потери врага.

Читайте также Над Одесщиной Воздушные силы "минуснули" очередной российский дрон-разведчик

Как работает дрон

Отметим, что R18 – это дрон, имеющий 8 подъемных винтов. Он может нести несколько килограммов полезной нагрузки. Оркоптер создан в Украине силами "Аэроразведки" с использованием отечественных и импортных компонентов.

Радиус действия дрона – 4 километра. Он может находиться в воздухе около 40 минут и нести 5 кг свободно падающих бомб.

Потери врага в авиации

С начала своего вторжения россияне понесли значительные потери. К примеру, ВСУ удалось ликвидировать 39 700 оккупантов. Кроме того, украинская армия нанесла серьезные потери противнику в технике, в частности, в авиации:

средства ПВО – 116 единиц,

самолеты – 222 единицы,

вертолеты – 188,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 719.

Может заинтересовать – птичка, минусная сотни россиян – беспилотник MQ-1C Grey Eagle: видео