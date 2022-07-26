Так, оприлюднили відео з роботою безпілотника. Дрон допомагає збільшувати втрати ворога.

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Як працює дрон

Зауважимо, що R18 – це дрон, який має 8 підйомних гвинтів. Він може нести декілька кілограмів корисного навантаження. Оркоптер створений в Україні силами "Аеророзвідки" з використанням вітчизняних та імпортних компонентів.

Радіус дії дрона – 4 кілометри. Він може перебувати в повітрі близько 40 хвилин і нести 5 кілограмів вільнопадаючих бомб.

Втрати ворога в авіації

Від початку свого вторгнення росіяни зазнали значних втрат. Наприклад, ЗСУ вдалось ліквідувати 39 700 окупантів. Крім того, українська армія завдала серйозних втрат противнику у техніці, зокрема, в авіації:

засоби ППО – 116 одиниць,

літаки – 222 одиниці,

гелікоптери – 188,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 719.

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