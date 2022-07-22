Російський дрон-розвідник запустили з напрямку моря. Однак довго політати апарату не вдалось. ЗСУ додали його до переліку втрат ворога.

До речі Ворог відмовляється йти в бій після знищення його командного пункту, – ОК "Південь"

Коли безпілотник фіксував узбережжя та портову інфраструктуру, наші сили протиповітряної оборони збили його.

Успіхи нашої авіації

Українські військові демонструють успіхи на Півдні. Вони виконали понад 230 вогневих завдань. Зокрема, 21 липня:

8 разів вдарили по ворожих позиціях і запасах,

вразили 5 опорних пунктів та 2 склади боєприпасів в Скадовському та Бериславському районах Херсонщини;

атакували місце скупчення ворожого особового складу на Миколаївщині.

Завдяки цим атакам окупанти втратили 35 одиниць особового складу, самохідну гаубицю "Мста-С", 2 безпілотники, 3 одиниці броньованої та 8 автомобільної техніки.

Зверніть увагу! Від початку вторгнення ЗСУ вже ліквідували чимало одиниць авіації росіян. Наприклад, 221 літак, 188 гелікоптерів, 713 БПЛА оперативно-тактичного рівня. До речі, кількість ліквідованих окупантів вже досягла 39 тисяч.

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