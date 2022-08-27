Как сообщили в пресс-службе Минобороны Норвегии, эти дроны станут подарком Украине ко Дню Независимости. Известно, что на закупку выделят 9,25 миллиона долларов.

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Революционный беспилотник

Главное отличие небольшого дрона вертолетного типа Black Hornet – бесшумность и незаметность. Благодаря своему размеру он способен бесшумно проникать в дома и незаметно вести разведку в метрах от врага в условиях городского боя.

Эта "птичка" весит всего 18 граммов и может работать до 25 минут без подзарядки. В каждом комплекте содержится 2 беспилотника – пока один летает, другой – подзаряжается.

Каждый дрон оснащен тремя камерами, предоставляющими оператору качественные видео и фото.

Беспилотник может разгоняться до 20 километров в час, а дальность его действия – около 2 километров. Аэродинамическая форма минидрона помогает ему противостоять ветру. К тому же нынешнее поколение изготовлено из более крепких материалов, чем предшественники.

Что известно о Black Hornet: смотрите видео

Запуск Black Hornet занимает менее минуты, то есть экономит военное время и облегчает разведку. Как сообщают специалисты, с этим снаряжением наше войско сможет еще более эффективно приближать победу Украины.

К слову, министр цифровой трансформации Михаил Федоров показал Армию дронов в небе. В рамках проекта украинцы приобрели уже более 470 БПЛА. Федоров рассказал, что часть беспилотников уже выполняют боевые задания на фронте и отметил, что вскоре должна поступить еще одна партия.

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