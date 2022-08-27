Як повідомили у пресслужбі Міноборони Норвегії, ці дрони стануть подарунком Україні до Дня Незалежності. Відомо, що на закупівлю виділять 9,25 мільйона доларів.

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Революційний безпілотник

Головна відмінність невеликого дрона вертолітного типу Black Hornet – безшумність та непомітність. Завдяки свому розміру він здатен безшумно проникати в будинки та непомітно вести розвідку за метри від ворога в умовах міського бою.

Ця "пташка" важить лише 18 грамів та може працювати до 25 хвилин без підзарядки. У кожному комплекті міститься 2 безпілотники – поки один літає, інший – підзаряджається.

Кожен дрон оснащений трьома камерами, які надають оператору якісні відео та фото.

Безпілотник може розганятися до 20 кілометрів за годину, а дальність його дії – близько 2 кілометри. Аеродинамічна форма мінідрона допомагає йому протистояти вітру. До того ж нинішнє покоління виготовлене з міцніших матеріалів, аніж попередники.

Що відомо про Black Hornet: дивіться відео

Запуск Black Hornet займає менш як хвилину, тобто економить військовим час та полегшує розвідку. Як повідомляють фахівці, з цим спорядженням наше військо зможе ще ефективніше наближати перемогу України.

До слова, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров показав Армію дронів у небі. У рамках проєкту українці придбали вже понад 470 БпЛА. Федоров розповів, що частина безпілотників вже виконують бойові завдання на фронті та зазначив, що невдовзі має надійти ще одна партія.

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