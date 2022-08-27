Про ситуацію на кожному з напрямків боротьби розповіли в Генеральному штабі ЗСУ на ранок 27 серпня. ЗСУ протистоять ворогу надійно.

До теми До кінця року Україна може повернути окуповані території: генерал США назвав умови

Обстріли Харківщини та ситуація на Півночі

Наші військові зауважили, що на Волинському та Поліському напрямках триває нарощення сил і засобів радіоелектронної розвідки.

На Сіверському напрямку ворог далі утримує окремі підрозділи західного військового округу в прикордонних районах Брянської і Курської областей. Мета цього – продемонструвати присутність та скувати дії підрозділів Сил оборони України. Із ствольної артилерії обстріляв район села Товстодубове Сумської області.

На Харківському напрямку були ворожі обстріли зі ствольної та реактивної артилерії об'єктів цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Світличне, Перемога, Протопопівка, Дементіївка, Петрівка, Черкаські Тишки, Одноробівка, Замулівка та Циркуни. Окупанти задіяли авіацію для удару біля Гусарівки. Штурмовими діями намагався просунутися в напрямку Дементіївки, але безуспішно відійшли.

Битва за Донбас

Генштаб повідомив, що на Слов'янському напрямку противник задіяв ствольну артилерію та РСЗВ для обстрілів районів Долини, Дібрівного та Краснопілля. Також провів повітряну розвідку поблизу Нової Дмитрівки. Хотів порушити систему навігаційного забезпечення Сил оборони й розгорнув комплекс радіоелектронної боротьби.

На Краматорському напрямку ворожих артилерійських обстрілів зазнали території біля Сидорового, Верхньокам'янського, Роздолівки та Калеників. Щоб уточнити розташування наших військ, ворог вів повітряну розвідку БпЛА. Сили оборони відбили спробу наступу ворога у напрямку Григорівки.

На Бахмутському напрямку були обстріли наших військ із наявного озброєння у районах населених пунктів Бахмутське, Весела Долина, Зайцеве та Кодема. Ударів ворожої авіації зазнали райони Зайцевого і Соледара.

Була спроба окремих підрозділів противника покращити тактичне положення у напрямках населених пунктів Соледар, Зайцеве та Майорськ. Успіху росіянине мали, відійшли.

На Авдіївському напрямку ворог вогнем танків, ствольної та реактивної артилерії намагався зруйнувати важливі об'єкти цивільної та військової інфраструктури, завдати втрат нашим підрозділам поблизу Водяного, Первомайського, Красногорівки, Залізного та Новобахмутівки. Ударів авіації зазнали райони Мар'їнки та Валентинівки.

Через наступальні дії окупанти намагалися просунутись у напрямку Невельського, отримали відсіч та відкотились назад. Для корегування вогню артилерії ворог вів повітряну розвідку БпЛА.

На Новопавлівському напрямку підрозділи противника наявними засобами вогневого ураження продовжували обстріли районів населених пунктів Вугледар, Новомихайлівка та Велика Новосілка. Ворог задіяв авіацію для ударів неподалік Володимирівки. Вів наступальний бій у напрямку населеного пункту Пречистівка, успіху не мав, відійшов.

Обстріли та наступи на Півдні

За інформацією Генштабу, на Запорізькому напрямку було вороже вогневе ураження територій біля Новополя, Гуляйпільського, Чарівного і Шевченко. Ударів авіації зазнали райони Новопіль, Гуляйпільського, Новоданилівки та Ольгівського.

В акваторіях Чорного та Азовського морів корабельне угруповання противника продовжує виконувати завдання розвідки. Блокує цивільне судноплавство в північно-західній частині Чорного моря.

На Південнобузькому напрямку основні зусилля ворог зосереджує на тому, щоб не допустити просування наших військ. Обстрілював із танків, ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню райони населених пунктів Нікополь, Олександрівка, Степова Долина, Кобзарці, Тернівка, Тополине, Андріївка та Лозове. Завдав авіаударів поблизу Великого Артакового, Первомайського та Ольгиного.

Сили розвідувальної групи окупантів намагалися вести розвідку в районі Потьомкиного, але ЗСУ їх виявили та знешкодили.

Втрати ворога

Наші захисники 26 серпня продовжили нищити ворогів на Південному напрямку. Загалом за добу ліквідували засоби ворожої ППО та багато техніки окупантів. Наша тактична авіація у цей день вразила засоби ворожої протиповітряної оборони в Херсоні. Також Повітряні Сили вдарили по опорному пункту росіян у Новопетрівці та скупченню ворожої живої сили й техніки там же. Також атакували позиції військ росії в Ольгиному.

В американському Інституті вивчення війни заявляли, що командування армії росії продовжує вивозити техніку з території окупованого Криму. Ймовірно, це зумовлено серією "бавовни", яка охопила півострів.

Що відбувається на Херсонщині: дивіться відео