Про це 24 каналу повідомив військовий експерт Олександр Мусієнко. Він наголосив, що російські загарбники втрачають свою міць і боєприпаси.

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"Для росіян за будь-яких обставин сценарій поганий"

Мусієнко заначив, що під тиском українських захисників, які систематично ведуть роботу зі знищення складів, росіяни змінюють місця дислокації в сенсі дальності.

Вони намагаються їх влаштовувати далі від вогню української реактивної артилерії, від систем HIMARS, від авіації,

– сказав військовий експерт.

Проте, зауважив він, це не особливо врятує загарбників, тому що українські сили, окрім ближнього тилу, досить ефективно намагаються знищувати й дальній тил, де зберігаються боєприпаси. Так ЗСУ зривають логістичне забезпечення ворога.

Тобто для росіян за будь-яких обставин сценарій поганий,

– наголосив Мусієнко.

Адже, за його словами, противник втрачає свою міць і боєприпаси, а також стикається з логістичними проблемами, оскільки треба змінювати маршрути й збільшувати кількість техніки. До того ж через те, що їхні склади виявляються і знищуються, окупантам потрібно постійно змінювати місця дислокації. Зокрема, вони змушені переміщувати свої засоби у більш дальні тили.

Це означає, що вести наступальні дії за таких умов набагато складніше. Тому що, коли потрібно здійснювати підвезення із дальніх тилів, це неодмінно веде до того, що виявляється логістичне забезпечення й знищується,

– заявив військовий експерт.

Те, що ми спостерігаємо, зауважив він, можна порівняти з досить серйозним знесиленням ворожого угруповання військ.

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Які втрати російської авіації

Мусієнко розповів, що у росії номінально на папері є близько 1 тисячі 100 літаків різних типів. Це і літаки-винищувачі, і штурмовики, і бомбардувальники. Судячи зі статистики Генштабу ЗСУ, втрати російських літаків складають понад 200 одиниць.

Треба розуміти, що 200 одиниць – це понад 50% усього авіаційного парку, який росія готувала напередодні повномасштабного вторгнення 24 лютого,

– наголосив він.

За словами військового експерта, зазнавши таких втрат, росіяни припинили залітати в український авіаційний простір, бо бояться дій українських ППО і Повітряних Сил ЗСУ.

До того ж, зауважив Мусієнко, окупанти втратили найбоєздатніших пілотів, які мали найбільше годин нальоту. Швидко розв'язати цю проблему росія однозначно не зможе. Тому вона почала залучати до пілотування навіть пенсіонерів, яким уже за 60 років.

Наступна проблема, яка виникла, – це поповнення безпосередньо літаками. Її вони вирішили тим, що перекинули з інших аеродромів,

– зазначив військовий експерт.

Нині, додав він, ворожих літаків знову стало 400 за рахунок 200 одиниць, які були стягнуті з інших напрямків. Це зроблено для того, щоб тримати Україну в напрузі, у ракетному терорі.

Мусієнко резюмував, що українські Повітряні Сили заподіяли російським ВПС таку шкоду, як ще ніхто в історії. Це абсолютно безпрецедентні випадки, які точно увійдуть в історію.

Знищення російських складів: останні новини

Потужні вибухи лунали ввечері 20 серпня поблизу Чорнобаївки. Там українські захисники знищили склад боєприпасів окупантів.

Збройні Сили України на Півдні знищили ворожий склад боєприпасів. Також, як повідомило командування "Півдня" 23 серпня, вдалось ліквідувати понад десять окупантів та декілька одиниць ворожої техніки.

Чергова "бавовна" в ніч на 24 серпня була в окупованому Токмаку. На одному з підприємств міста вибухнуло й загорілося все те, що туди звезли росіяни.

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