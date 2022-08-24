Про це 24 каналу розповів кореспондент із Запоріжжя. Він зазначив, що Токмак – це важливий залізничний вузол Запорізької області, і "бавовна" там уже не вперше.
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"Бавовна" на одному з підприємств Токмака
За його словами, ЗСУ вже не вперше накрили живу силу і боєприпаси окупантів, які вони підвозять до Токмака і складують там. У ніч з 23 на 24 серпня з'явилось відео як вибухає і горить на одному з підприємств міста все те, що туди звезли росіяни.
Повідомляють, що там ще й особовий склад був. Тобто там, крім знищених боєприпасів і палива, мають бути й загиблі,
– зауважив кореспондент.
ЗСУ знищили ще один ворожий танк
Кореспондент також розказав, що танкісти й тероборонці 110-ї бригади опублікували цікаве відео, як вони на полі бою знищили танк росіян.
"Спочатку його накрили танкісти зі своєї гармати, а потім, як видно з дрона, артилеристи добивають уражену техніку окупантів", – розповів кореспондент із Запоріжжя.
Знищений склад окупантів у Токмаку: дивіться відео
Ситуація на Запоріжжі: коротко
- У Михайлівці на Запоріжжі підірвали тамтешнього гауляйтера івана сушка. Але окупанти спочатку заявили, що він перебуває в реанімації, та потім визнали: сушко помер.
- російські окупанти вночі атакували обласний центр. Як повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв, відомо про влучання ворожих снарядів у 6 житлових помешкань, але, на щастя, загиблих і постраждалих унаслідок обстрілу немає.
- Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що агентство вирушить в Україну найближчим часом. Він також зазначив, що Україна повідомила Міжнародному агентству з атомної енергії про те, що окупанти поновили обстріли Запорізької АЕС.