Об этом 24 каналу рассказал корреспондент из Запорожья. Он отметил, что Токмак – это важный железнодорожный узел Запорожской области, и "хлопок" там уже не в первый раз.
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"Хлопок" на одном из предприятий Токмака
По его словам, ВСУ уже не впервые накрыли живую силу и боеприпасы оккупантов, которые они подвозят в Токмак и складируют там. В ночь с 23 на 24 августа появилось видео, как взрывается и горит на одном из предприятий города все то, что туда свезли россияне.
Сообщается, что там еще и личный состав был. То есть там, кроме уничтоженных боеприпасов и топлива, должны быть и погибшие,
– заметил корреспондент.
ВСУ уничтожили еще один вражеский танк
Корреспондент также рассказал, что танкисты и тероборонцы 110 бригады опубликовали интересное видео, как они на поле боя уничтожили танк россиян.
"Сначала его накрыли танкисты из своей пушки, а затем, как видно из дрона, артиллеристы добивают пораженную технику оккупантов", – рассказал корреспондент из Запорожья.
Уничтоженный состав оккупантов в Токмаке: смотрите видео
Ситуация в Запорожье: коротко
- В Михайловке в Запорожье взорвали гауляйтера ивана сушко. Но оккупанты сначала заявили, что он находится в реанимации, а потом признали: сушко умер.
- российские оккупанты ночью атаковали областной центр. Как сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев, известно о попадании вражеских снарядов в 6 жилых помещений, но, к счастью, погибших и пострадавших в результате обстрела нет.
- Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что агентство отправится в Украину в ближайшее время. Он также отметил, что Украина сообщила Международному агентству по атомной энергии о том, что оккупанты возобновили обстрелы Запорожской АЭС.