Взрывы на временно оккупированных территориях начались после полуночи. По данным местных телеграмм-каналов, в Донецке сейчас пожар.

Старух подтвердил атаку россиян по Запорожью: первые подробности о попадании

Что происходит на оккупированных территориях

В Донецке, по данным местных, возник пожар. Правда, что сейчас пылает – пока неизвестно.

Пожар в Донецке: смотрите видео

Пропагандисты начали распространять информацию сначала о "работе ПВО", а затем о пожарах в домах. Здесь следует учесть, что россия часто обстреливает Донецк и обвиняет в этом Украину, поэтому не исключено, что это очередная провокация оккупантов.

Тем временем в Токмаке "хлопок"

В находящемся под временной оккупацией Токмаке на Запорожье после "неудачного курения" вероятно взорвался российский боекомплект, после чего произошел "фейерверк" ко Дню Независимости.

На месте масштабный пожар, а в небо поднимаются огромные столбы дыма. Официальной информации о том, что именно происходит в Токмаке, пока нет.

"Хлопок" в Токмаке: смотрите видео

Взрывы в Донецке могут стать очередной провокацией

23 августа оккупационные власти Донецка и боевики объявили о прямом попадании в "администрацию" предводителя дениса пушилина.

Интересно, что на месте "удара" сразу присутствовали российские пропагандисты, а главарь боевиков не пострадал. Поэтому по данным украинской разведки, взрыв в Донецке мог быть "приветом" от местных "элит", желающих избавиться от главаря.

Однако российская пропаганда упорно обвиняет Украину в якобы обстрелах Донецка.

Интересно – в россии по похоронам дугиной устроили шоу: смотрите видео