Вибухи на тимчасово окупованих територіях почали лунати після опівночі. За даними місцевих телеграм-каналів, у Донецьку зараз пожежа.

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Що відбувається на окупованих територіях

У Донецьку, за даними місцевих, виникла пожежа. Щоправда, що зараз палає – поки невідомо.

Пожежа у Донецьку: дивіться відео

Пропагандисти почали поширювати інформацію спершу про "роботу ППО", а потім про пожежі в будинках. Тут варто врахувати, що росія часто обстрілює Донецьк та звинувачує в цьому Україну, тому не виключено, що це чергова провокація окупантів.

Тим часом у Токмаку "бавовна"

У Токмаку на Запоріжжі, який перебуває під тимчасовою окупацією, після "невдалого куріння" ймовірно вибухнув російський боєкомплект, після чого стався "феєрверк" до Дня Незалежності.

На місці масштабна пожежа, а в небо піднімаються величезні стовпи диму. Офіційної інформації щодо того, що саме відбувається у Токмаку, поки що немає.

"Бавовна" в Токмаку: дивіться відео

Вибухи в Донецьку можуть бути черговою провокацією

23 серпня окупаційна влада Донецька та бойовики оголосили про пряме влучання в "адміністрацію" ватажка дениса пушиліна.

Цікаво, що на місці "удару" одразу були присутні російські пропагандисти, а ватажок бойовиків не постраждав. Тому за даними української розвідки, вибух в Донецьку міг бути "привітом" від місцевих "еліт", які бажають позбутися ватажка.

Однак російська пропаганда вперто звинувачує Україну в нібито обстрілах Донецька.

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