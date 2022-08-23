Таку інформацію оприлюднили джерела 24 каналу у розвідці. Не виключається також версія з бажанням місцевих загарбників "злити" пушиліна.

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Що кажуть про це розвідники

За даними нашої розвідки, пушилін конфліктує з одним з "депутатів" місцевої еліти через фінанси. Тож у такий спосіб псевдоочільнику квазіреспубліки передали "привіт".

"Влучання" в окупаційну "адміністрацію" пушиліна: що про це відомо

російські пропагандисти повідомляють, що 23 серпня у будівлю ватажка так званої "днр" в окупованому Донецьку влучив снаряд. У будівлі почалася пожежа.

Водночас російські ЗМІ пишуть з посиланням на джерела, що сам Пушилін унаслідок удару не постраждав і "перебуває в безпечному місці". Неушкоджений терорист навіть записав відеозвернення на фоні понівеченої будівлі.

Наслідки влучання снаряда у штаб пушиліна у Донецьку / Фото з російського телеграм-каналу

Атака могла бути запланована

Цікавим спостереженням поділився військовий журналіст Андрій Цаплієнко. Він не лише поділився світлинами обстріляної "адміністрації" пушиліна. Він ще й зауважив, що російські медіа надто швидко прибули на місце влучання. Тож вкотре виникає підозра, що це була запланована атака, яку потрібно було згадати в інформаційному просторі.

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