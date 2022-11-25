Кому-то это спасло жизнь: как 4 смельчака-инженера берегли украинскую связь в Мариуполе

В Киевстаре рассказали щемящую историю о последней базовой станции в Мариуполе. Она очень помогла мариупольцам.

В компании признались, что очень долго не решались на эту историю. Однако все же решили поведать ее.

Важно Украина вернула еще 50 защитников: среди уволенных – бойцы из "Азовстали" и Змеиного

Как работники Киевстара смогли обеспечить связь в Мариуполе

Отмечают, что в начале марта, когда базовые станции всех операторов в Мариуполе перестали работать, четверо инженеров Киевстара самостоятельно собрали базовую станцию по хранившемуся в офисе оборудованию.

Благодаря их стараниям в городе появилась мобильная сеть, работавшая и ставшая единственным каналом связи для мариупольцев. Также некоторое время в офисе Киевстара местные могли заряжать свои мобильные телефоны.

В течение недели инженеры круглосуточно дежурили в коммутационном центре, выходя по очереди, чтобы разыскать топливо для дизель-генераторов.

Учитывая ситуацию, которая тогда сложилась в Мариуполе, это было очень опасно,

– отмечают в компании.

Как смелый поступок инженеров спас кому-то жизнь

В офис несколько раз прилетали снаряды оккупантов. Один из них полностью сжег стационарный дизель-генератор. Впоследствии инженеры разыскали в городе переносной. Таким образом мобильная связь снова заработала.

Именно тогда украинским властям удалось организовать гуманитарный коридор для мариупольцев. Благодаря этой базовой станции, которая работала, жители ряда районов города смогли получить сообщения о путях эвакуации. Кому это спасла жизнь.

19 марта захватчики разрушили стены и перекрытие части офиса. Сотрудники Киевстара срочно покинули здание, предварительно удалив с коммутатора все важные данные. Базовая станция работала на остатках топлива еще до 21 марта.

Достойно внимания – Оккупанты стягивают в Мариуполь еще больше техник: смотрите видео

В компании сообщили, что с героями-инженерами все хорошо, они стремятся вернуться к работе. По безопасности Киевстар не обнародует их лица и имена.