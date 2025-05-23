Возмутительный закон Портнова пережил своего лоббиста

Именно поэтому в 2012 году при Януковиче, Портнов лоббировал закон "Об адвокатуре", который писался для того, чтобы монополизировать власть в сообществе адвокатов и превратить адвокатов в крепостных. Адвокатам запрещено критиковать руководство ассоциации. Неугодных могут лишить свидетельства, а значит такие неугодные теряют право заниматься адвокатской деятельностью. Так забирается право на профессию. Далее читайте в эксклюзивной колонке для 24 Канала.

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Конституционный суд сейчас не спешит рассматривать жалобу, которую подал один из адвокатов, отмечая, что такое положение вещей нарушает его права. Тогда, когда крепостничество в адвокатуре легализовали, можно было прочитать вот такие заголовки: "Портнов в восторге от свежеодобренного Закона об адвокатуре".



Новость за 2012 год / Скриншот с Liga Zakon

Закон, от которого был в восторге ныне уже покойный Портнов, как оказалось, пережил самого Портнова. Этот закон действует до сих пор и общественная инициатива "Игла" писала подробно о том, почему следует реформировать адвокатуру. Что же произошло в результате этого закона?

Соратница кума Путина Виктора Медведчука – Лидия Изовитова возглавила Ассоциацию адвокатов, которая стала монополией. За 12 лет ситуация не изменилась, хотя тот же закон не позволяет председательствовать в Ассоциации одному человеку более 10 лет. Спикером этой Ассоциации является Алексей Шевчук – бывший адвокат еще одного ныне уже мертвого государственного изменника Ильи Кивы.

Кстати, Шевчук баллотировался на выборах, и ряд адвокатов являются политиками. И журналисты имеют право информировать избирателей о ценностях кандидата и его деятельности. Далеко ходить не надо, депутатом Киевсовета от ОПЗЖ стал адвокат Медведчука – Игорь Кириленко. Он до сих пор имеет представительский мандат в столице, как и все те, кто получил мандаты от запрещенных партий.

Ну и здесь также стоит напомнить, что мы год назад проводили исследование и обнаружили кремлевскую телеграм-сеть. В нее вошли десятки каналов, в частности канал Портнова, Бужанского и адвоката не Украины Ростислава Кравца.

С кем в Украине судился Портнов

Адвокаты – стратегически важное сообщество для России, потому что именно там можно искать тех, кто поможет дестабилизировать власть в стране и в стратегической перспективе помогать легализовать действия оккупантов. Но есть еще одно не менее стратегически важное сообщество – журналисты, которые строят информационное поле, опровергают фейки и разоблачают тех, кто вредит государственности.

Поэтому журналисты и общественные активисты всегда были мишенью для Портнова. С кем и за что судился Портнов? Легче, правда, сказать с кем не судился.

Но сокращенный перечень вот такой:

с "Громадским", чтобы убрали из доступа граждан видео выпуска, где говорится о том, что Портнов мог быть причастен к организации оккупации Крыма. Здесь следует отметить роль Верховного Суда, который на время рассмотрения дела остановил решение апелляции, которым редакцию обязали удалить видео;

с "Радио Свобода", в частности с представительницей проекта "Схемы" Натальей Седлецкой, которая после того, как редакционное авто подожгли, написала пост, что может быть связь с Порновым. Портнов выиграл апелляцию;

с Движением ЧЕСНО, чтобы его профиль удалили из "Реестра Zрадиников". Портнов выиграл апелляцию;

против Lb.ua возбуждали дело, шеф-редактор Соня Кошкина написала о том, что ее и коллег обещали посадить за решетку во времена Януковича.

Адвокаты зашкварных клиентов взялись прочищать дорогу в политику

Что же происходит сейчас? Народные депутаты планируют в ближайшее время рассмотреть во втором чтении законопроект Григория Мамки (избранный от экс-ОПЗЖ) и адепта фсб-в-рясах Максима Бужанского (12320). Они и еще несколько коллег хотят запретить журналистам отождествлять адвокатов с клиентами.

Так, в мире не отождествляют адвоката с клиентом и так же должно быть и в Украине. Но вот такой законопроект, который подали по требованию Ассоциации имени Изовитовой, точно делается исключительно для того, чтобы очистить дорогу в политику таким адвокатам, которые системно поддерживают ватников не в зале суда, а на экранах телевизоров и формируют соответствующим образом информационное поле.



Илья Кива и адвокат Шевчук / Фото предоставила автор

Также новый законопроект добавит инструментов давления на журналистов и тогда уже будут бояться говорить не только адвокаты, но и журналисты – это именно то, чего хотел достичь Портнов.

Поэтому после смерти Портнова у нас открывается окно возможностей. И профильный комитет, который возглавляет народный депутат Денис Маслов ("Слуга народа") должен приложить все усилия, чтобы провести реформу адвокатуры и демонополизировать сектор, а не воплощать доктрины Портнова, инициированные нардепом Мамкой.