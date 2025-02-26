Российские пропагандисты активно продвигают нарративы, якобы оккупанты уже "достигли" целей Кремля в войне против Украины. При необходимости россиян могут убедить в чем угодно, как было и с оправданием начала полномасштабного вторжения. Однако такие нарративы пропагандистов также указывают на определенные процессы среди верхушки Кремля.

Больше об этом, обмене военнопленными и на что может пойти Владимир Путин после завершения войны – в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказал представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов.

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В России говорят о "достижении целей" в войне

На прошлой неделе была информация, что к годовщине полномасштабного вторжения Россия хотела объявить о "победе" в так называемой "сво". Впрочем, таких заявлений от российской стороны не было. С чем вы это связываете?

Речь шла прежде всего о российской пропаганде. На днях российскими так называемыми государственными медиа активно распространяются нарративы о том, что цели так называемой "сво" якобы либо "уже достигнуты", либо "вот-вот будут достигнуты", что Путин – "молодец" и "всех переиграл". Это происходит сейчас.

Не обязательно говорилось о том, что должно быть заявление кремлевского диктатора о каких-то вещах. Пропаганда работает. Это заявления, сообщения, так называемая "аналитика", в частности, от государственных российских медиа. Это означает, что это и есть позиция российской пропаганды.

Кроме того, безусловно, разоблачение планов противника влияет и корректирует реализацию этих планов. В конце концов, обнародование той или иной информации происходит также с этой целью, когда мы говорим о действиях врага.

Полное интервью с Андреем Юсовым: смотрите видео

Чем они аргументируют, что якобы "достигли каких-то целей"? Каким образом вдруг у них якобы наступила "победа"?

С начала полномасштабного вторжения мы говорили о том, что государство-агрессор – это тоталитарное общество. Это означает, что там можно повернуть все на 180 градусов, на любые другие градусы относительно мнения общества, которым манипулируют. Раньше надо было быстро объяснить и придумать необходимость начала геноцидной войны и вторжения, если нужно – смогут объяснить, что все завершилось, "царь опять оказался очень мудрым".

У врага есть определенные продвижения и территориальные достижения по оккупированным территориям. Это можно выдавать как достижения. Можно рассказать о том, что экономика якобы "стала сильнее", армия якобы "стала сильнее". Безусловно, о потерях, убытках, разрушениях внутри России пропаганда говорить не будет. Но такие нарративы сейчас все чаще массированно продвигаются российской пропагандой. Это тоже указывает на определенные процессы и оценки, которые также происходят среди кремлевской верхушки.

Об обмене "всех на всех"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если Россия согласится на обмен "всех на всех", то это было бы сигналом того, что Владимир Путин готов идти на переговоры. По вашему мнению, сейчас есть такие сигналы? Сколько наших военных и гражданских до сих пор остается в плену?

Мы не комментируем цифры – ни сколько находится в плену наших военных и гражданских, ни сколько в украинском плену оккупантов, которые были захвачены нашими военнослужащими или добровольно сдались в плен. Однако, безусловно, эти цифры хорошо известны. Семьи наших защитников получают всю надлежащую информацию, которая доступна, из Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными.

Путин как-то проявляет сейчас свой интерес к тому, чтобы обменять "всех на всех"?

Есть определенные показатели Международного комитета Красного Креста, при необходимости он может их озвучивать. Что касается обмена "всех на всех" – это задача и цель. Безусловно, мы к этому придем. На данный момент за период полномасштабного вторжения состоялся 61 обмен. Не благодаря, а вопреки многому, в том числе и позиции государства-агрессора. Когда мы говорим о международных институтах, то вряд ли они проявили себя здесь крайне эффективно.

Украина не ждет завершения активной фазы боевых действий, а готовит и следующие обмены. Параллельно ведется большая и тяжелая работа над конечным результатом возвращения каждого и каждой домой как среди военнопленных, так и среди незаконно удерживаемых гражданских лиц. Без этого говорить о справедливом мире точно не приходится.

О заявлениях США о возвращении к Стамбульским соглашениям

Спецпосланник Трампа Стив Уиткофф заявил, что Стамбульское соглашение может быть ориентиром для завершения войны. Это то самое соглашение, по которому Россия требовала от Украины нейтралитета, ограничить количество военных, оружия, техники, авиации, чтобы за россиянами остались оккупированные территории. Как можно объяснить такие месседжи от США? Это вариант манипуляции, или вообще психологической и информационной операции российской разведки, которая, возможно, завербовала американцев?

Вы задаете такие интересные вопросы, сам факт обсуждения и ответов на которые может вызвать определенную реакцию. Сейчас идет очень сложный и многоуровневый процесс. Украинское военно-политическое руководство, наши дипломаты работают сейчас на разных уровнях для того, чтобы не ослабить, а усилить поддержку наших партнеров.

В частности, говорится о США, где некоторые процессы могут восприниматься по-разному. Понятно, что эмоционально хочется иногда сказать больше, но у нас задача придерживаться государственных интересов и пытаться мыслить с холодной головой, как бы трудно ни было в эти времена. Нам нужна поддержка Штатов, продолжение такой союзнической работы. Украина прилагает к этому все усилия. Это ответственная политика и позиция, как бы трудно не было и не казалось.

Относительно эмоциональных оценок. Понятно, что люди имеют на это право, но государственные деятели, государственная политика, как справедливо замечал во время пресс-конференции президент Украины Владимир Зеленский, должны руководствоваться другими вещами. Поэтому здесь я вам таких эмоциональных оценок точно не дам. Наверное, для этого есть эксперты, политологи, а также просто рядовые граждане, которые более ярко смогут описать и отрефлексировать.



Спецпосланник Трампа Стив Уиткофф / Getty Images

Что может делать Россия после завершения войны

Глава Службы внешней разведки Олег Иващенко заявил, что Путин не собирается завершать войну, потому что в его планах оккупация всей Украины, а дальше – другие государства. Однако "мир" ему нужен для передышки. Такой "мир", который при необходимости он сможет нарушить и пойти дальше. Какие планы у россиян на ближайшие 10 лет? О чем можно говорить с точки зрения разведчиков?

Вчера также публично эти вопросы обсуждались. Для российской экономики ощутимы последствия. Во второй половине 2025 года они будут все более ощутимы. Некоторые проблемы российской экономики уже будет трудно скрывать и для пропаганды.

Правда и то, что стратегические задачи, желания путинской России в отношении Украины не изменились. Эта геноцидная война с такими же задачами продолжается, то есть это борьба против Украины как нации, против государства, против факта существования Украины.

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Безусловно, российские спецслужбы прорабатывают различные сценарии, в частности продолжение борьбы против Украины и после активной фазы боевых действий. Украина это прекрасно понимает. Говорить о том, что завтра Россия исчезнет или вдруг превратится в друга, нам точно не приходится.

Что именно может делать Россия после возможного окончания войны?

Мы видим то, что она делала последние десятилетия до 2014 года, особенно активно после 2014 года, еще больше – после 2022 года. Если мы заберем только военную компоненту, остаются инструменты гибридной войны: информационно-психологические операции, специальные активные меры воздействия и диверсии, безусловно, попытки расширения агентурной сети и вербовки новых агентов.

Вероятно, в будущем могут быть попытки использования инструментов, которые российская пропаганда и российские спецслужбы применяли все это время. В конце концов, они не сворачивают эти инструменты и сейчас.

Какие провокации Кремль может устроить в ЕС

На прошлой неделе россияне якобы предупреждали, что могут быть теракты на территории ЕС. Мы знаем, что Россия обычно предупреждает, а потом делает это, обвиняя другие страны, в частности Украину. Какие сейчас провокации Россия может устраивать в странах Евросоюза? Возможно, даже не только в ЕС?

Дестабилизация ситуации в Украине, в свободном мире, в государствах-партнерах Украины, а иногда – дестабилизация ситуации в странах, которые являются партнерскими по отношению к России. Когда это выгодно режиму Путина, российские спецслужбы могут выполнять различные задачи.

Однако в последнее время это уже слишком прямолинейно и даже местами смешно получается, когда они объявляют о якобы опасности со стороны "всемогущих" украинских спецслужб на территории ЕС, а потом на их объектах что-то происходит. Кажется, на каком-то воре не просто горит шапка, а ярко пылает.

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Следовательно, такие инструменты российских спецслужб. Я убежден, что наши европейские коллеги профессионально проведут расследование и мы скоро узнаем все детали этих инцидентов также.

Может ли Путин втянуть войска других стран в войну

Если говорить о северокорейском оружии и солдатах КНДР, то есть ли они вообще сейчас на территории Курщины? Накануне Кирилл Буданов заявлял, что половина боеприпасов, которые использует Россия, являются северокорейскими. Хватит ли России боеприпасов, в частности северокорейских, чтобы вести войну в дальнейшем?

Северокорейские средства: снаряды, реактивные системы залпового огня, самоходные артиллерийские установки, артсистемы – присутствуют не на Курщине, а на всей линии соприкосновения. Это серьезный фактор, который помогает Путину продолжать геноцидную войну против украинцев.

Если говорить о живой силе, то она сосредоточена на Курщине. На данный момент она удалена от непосредственной линии боевого столкновения – из-за больших потерь проводятся ротационные мероприятия. Еще раз стоит отметить, что когда мы говорим о военнослужащих Северной Кореи, говорится не об отдельных подразделениях, где они сконцентрировано воюют, – они разведены в различных структурах и подразделениях России.

Может ли Россия привлечь войска из других стран?

Пока не говорится о регулярных войсках. Это было бы трудно представить. А наемников привлекает регулярно и пытается продолжать вербовку по всему миру. Среди тех российских оккупантов, которые находятся в украинском плену, есть представители очень разных стран, которые по разным мотивам – преимущественно из-за вознаграждения – согласились участвовать в геноцидной войне против украинцев.

Можно ли называть, из каких именно они стран?

Это открытая информация. В открытых источниках есть много данных. Мы не будем сейчас провоцировать дополнительные дипломатические скандалы, но эти данные не скрываются.