Как Россия использует дискредитированных европейских политиков для снятия санкций

Российские власти не ожидали, что война против Украины приведет к изоляции страны на международном уровне. И для снятия санкций придется использовать тех политиков, которые давно уже дискредитировали себя.

Кремль не одно десятилетие разрабатывал свою "сеть влияния" в европейской политике. Туда попало немало известных и влиятельных личностей, а также лидеры некоторых стран. Но за любую поддержку, которую Россия им оказывала тогда (в основном речь идет о деньгах), приходит время расплачиваться. И выступать такими "адвокатами дьявола", оправдывая войну, которую Росси ведет против Украины.

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"Россия пытается использовать европейских политиков, чтобы оправдывать свои агрессивные действия по отношению к Украине. Но давить из-за этих европейских политиков на европейских лидеров по снятию санкций против России", - подчеркнул журналист Сергей Лещенко.

Сильвио Берлускони

Одним из таких политиков стал итальянец Сильвио Берлускони. Он уже давно не у власти в Италии, но и дальше остается влиятельным в стране. Именно его решили использовать россиян, когда Сильвио Берлускони в интервью их пропагандистам заявил, что Запад должен убедить Украину пойти на условия российского диктатора Владимира Путина. Это ведь не просто "Россия изолирована от Запада", а "Запад изолирован от мира". Такое "мнение" Сильвио Берлускони объяснил тем, что не все в мире поддержали санкции против России как наказание за войну, которую Кремль ведет против Украины.

Однако удивляться таким высказываниям Сильвио Берлускони не стоит. Он десятилетие называл Владимира Путина своим другом. А в 2015 году отличился скандальным поступком. Сильвио Берлускони на несколько дней отправился в оккупированный Крым. И даже у него была "частная встреча" с Владимиром Путиным. Российский диктатор даже угостил его коллекционным вином из уникальных масандровских коллекций Херес-де-ля-Фронтера урожая 1775 года.

Для Берлускони это закончилось тем, что в 2015 году он был объявлен персоной нон-грата в Украине из-за незаконного пересечения границы и посещения оккупированного Крыма.

В то же время российские пропагандисты почему-то умалчивают о другом высказывании Берлускони, где он заявил, что разочарован деятельностью Путина , начавшего войну против Украины. А также заявил, что российская армия совершила в Буче военные преступления.

Петр Быстронь

Нашли "поддержку" россияне и в другой европейской стране – Германии. Там за них вступился Петр Быстронь. Он депутат германского Бундестага от изоляционистской антиевропейской партии "Альтернатива для Германии"

Хотя если посмотреть на его биографию, ничего необычного в его нынешних заявлениях нет. Еще в 2020 году он активно выступал за снятие санкций против России, наложенных из-за оккупации Крыма. До этого некоторое время он находился под наблюдением Баварского ведомства по охране конституции по подозрению в правом экстремизме.

В этот раз Быстронь "призвал воплотить в жизнь идеи Генри Киссинджера" по Украине. Речь идет о территориальных уступках, на которые должна пойти Украина ради мира. Понятно, что такие заявления Быстронь сделал для российских пропагандистов.

Учитывая, что Россия вынуждена использовать столь скомпрометированных политиков свидетельствует о том, что сейчас никто с ней не хочет иметь дело, ограничиваясь Кремлем. Поэтому и приходится доставать всех оставшихся.

"Скамья запасных, которые может Россия использовать для своей пропаганды среди европейских политиков, достаточно коротка", - подытожил Сергей Лещенко.

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