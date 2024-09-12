Партнеры 24 Канала – коллеги из InformNapalm опубликовали сенсационные доказательства сотрудничества между казахстанской компанией ARC Group и российской "Росавиаспецкомплект", которые свидетельствуют о ремонте сложного высокотехнологичного оборудования французского производства на истребителях Су-30СМ ВКС России.

Имеющиеся в распоряжении расследователей документы неопровержимо доказывают, что Россия заблаговременно сформировала схему обхода санкций через Казахстан. Еще в 2022 году казахстанская компания стала бизнес-партнером россиян, отправила своих специалистов на обучение и сертификацию во французскую корпорацию Thales, а теперь ремонтирует россиянам самолеты в Иркутске. Также казахстанская фирма покупает у французов оборудование, которое по номенклатуре странным образом совпадает с запросом и потребностями россиян. Несмотря на прямой запрет французов передавать оборудование и услуги третьей стороне, а тем более государству-агрессору России, дальше оборудование идет именно туда.

Расследование стало возможным благодаря получению информации из нескольких независимых друг от друга источников. Ключевую роль сыграл житель Казахстана, который вышел на связь с хактивистами группы "Кибер Сопротивление". Этот человек предоставил первичные доказательства, которые и стали ключевыми для воспроизведения полной картины действий казахстанских компаний в интересах России.

Читайте также Украинские разведчики уничтожили Су-30 над Черным морем

Жизненная необходимость россиян во французской авионике

По состоянию на 2024 год, Россия имеет до 130 единиц модернизированного истребителя 4++ поколения Су-30СМ. Во время российского вторжения в Украину, агрессор потерял не менее 15 таких бортов.

На самолетах Су-30СМ используется авионика иностранного производства, преимущественно французских компаний THALES и SAGEM (а после поглощения последней – SAFRAN).

На Су-30СМ установлено:

многофункциональные дисплеи SMD55S и SMD66S (производитель Thales);

радиотехническую систему коррекции и посадки TLS2020 (производитель Thales);

радионавигационную систему TACAN-NC12 (производитель Thales);

индикаторы на фоне лобового стекла HUD 3022 (производитель Thales);

навигационную систему SIGMA 95NAA (производитель Safran).

Без этого оборудования пилот фактически становится слепым, а самолет превращается в груду железа в воздухе. Чтобы продолжать эксплуатировать борта и бомбить украинские города, россиянам нужно постоянно обслуживать французское оборудование. Конечно, все это под санкциями и продажа такого оборудования России является нарушением законов.

Партнеры по импортозамещению

Задолго до полномасштабного вторжения Россия имела амбициозные планы по импортозамещению французского оборудования.



Скриншот документа – InformNapalm

Постепенно этот процесс импортозамещения таки происходит. Но самолетов много, а французское оборудование надо обслуживать. Да и санкции, хоть и медленно, но работают.



На скриншоте за май 2024 года замечена замена французского HUD 3022 на российский ИКШ-1КИ

Сейчас обслуживать устройства могут исключительно сертифицированные производителем специалисты на таком же сертифицированном оборудовании. После полномасштабного вторжения Россия якобы потеряла доступ к таким возможностям, но, как показывают полученные документы, российская сторона нашла в казахстанском подрядчике замечательный канал обхода санкций.

Прокладка ТОО "ARC Group"

Казахстанское общество с ограниченной ответственностью “Analyst Research Consulting Group” было образовано в 2014 году единоличным учредителем – Алданазаром Сагинбеком (Сағынбек Алданазар Дарханұлы), 03.02.1998 года рождения.



Талантливый мистер Сагинбек / Фото InformNapalm

Он еще в 16 лет (!,, ) стал учредителем консалтингового предприятия, которое в своем уставе среди направлений деятельности указывало отнюдь не консалтинг, а "приобретение и реализацию боеприпасов, (вооружения и военной техники, запасных частей, комплектующих изделий и приборов к ним, специальных материалов, оборудования для их производства, включающих монтаж, наладку, модернизацию, установку, использование

С самого момента основания это предприятие выглядит подозрительно. В казахстанских источниках данных фигурирует лишь 5 его работников. Сайт компании https://arcgroup.kz/ имеет только описание компании и контакты. Впрочем, там они указывают, что с 2016 года ООО ARC Group является лицензиатом Комитета промышленного развития и промышленной безопасности министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан, и имеет государственную лицензию на экспорт, импорт, монтаж, наладка, модернизацию, эксплуатацию, хранение, ремонт и техническое обслуживание авиационной техники и запасных частей.

Отдельная гордость компании – дистрибьюторское соглашение с компанией Safran Electronics & Defense.

На сегодняшний день компания является эксклюзивным дистрибьютором Safran Electronics & Defense в Республике Казахстан и Республике Кыргызстан и занимается продвижением продукции Safran в этих странах. Основными заказчиками продукции являются государственные органы и правоохранительные органы. Есть реализованные государственные заказы. С 2019 по 2020 годы компания поставила оптико-электронные системы (тепловизионные бинокли, тепловизионные бинокли-дальномеры, дальномеры) в Республику Казахстан, для государственного учреждения,

– указано на сайте компании ARC Group.

На самом же деле компания ARC Group является ничем иным, как банальной “прокладкой” россиян для обхода санкций.



Скриншот – InformNapalm

Схема обхода санкций

За полгода до полномасштабного вторжения России в Украину, в октябре 2021 года, ARC Group заключает первый договор с узкопрофильным российским обществом с ограниченной ответственностью “Ремонт, обслуживание, снабжение авиации специальными комплектующими” (ООО “Росавиаспецкомплект”). Чем занимается российская компания – понятно из ее названия.

В этом соглашении от 25.10.2021 года открыто указывают его предмет:

ИСПОЛНИТЕЛЬ предоставит услуги по ремонту/поставке компонентов бортового радиоэлектронного оборудования (БРЭО), производства компаний THALES и Safran, для самолетов типа Су-30.

Также есть важное уточнение существенных условий договора в пункте 1.2: "Ремонт БРЭО будет выполняться силами сертифицированных специалистов ИСПОЛНИТЕЛЯ, имеющих соответствующее подтверждение производителя, на предприятиях ИСПОЛНИТЕЛЯ, размещенных на территории Республики Казахстан или в Российской Федерации, на предприятиях ЗАКАЗЧИКА".



Скриншот документа – InformNapalm

Простым языком этот предмет договора можно сформулировать так – казахстанская сторона, имея сертифицированных французами специалистов и оборудование, должна осуществить ремонт французского оборудования на российских самолетах Су-30.

Приложение к этому контракту содержит перечень продукции военного назначения для ввоза в Казахстан на 2021 год – это те же устройства для навигации и ориентирования пилота SMD55S, SMD66S, TLS2020, ТАСАН-NC12, HUD 3022, SIGMA 95NAA. В перечне указывают также и цель такого ввоза – "временный ввоз для проведения капитального ремонта с последующим обратным вывозом в интересах Вооруженных Сил Российской Федерации".



Скриншот документа – InformNapalm

Однако, этот договор так и не был подписан российской стороной. Вместо него стороны заключили Контракт № 05.11.2021-1 от 05 ноября 2021 года. Он не отличается по сути, но является более "скрытым", потому что исчезло прямое упоминание французских компаний, вместо этого указывают простое определение "ремонт авиатехнического имущества".



Скриншот документа / InformNapalm

В то же время само приложение к договору не имело существенных изменений по номенклатуре оборудования и упоминания ВС РФ. Впрочем, если в октябрьском договоре был перечень оборудования для ввоза в Казахстан на 2021 год, то в финальном контракте от 05.11.2021 указывался плановый период ввоза – 2022 год.



Скриншот документа – InformNapalm

Из имеющегося пакета документов ARC можно выдвинуть две версии

Первая: Россия готовилась к ужесточению санкций против себя задолго до полномасштабного вторжения. Именно поэтому готовились пути обхода и была найдена казахстанская фирма,, которая должна была пройти сертификацию у производителя французского оборудования.

Вторая: договоры могли подписать задним числом. Уже тогда, когда Россия вторглась в Украину, получила усиление санкций, а в Thales заявили об окончательном выходе с российского рынка (июнь 2022 года).

В пользу второго варианта свидетельствует письмо директора “Росавиаспецкомплект” руководителю казахстанской компании от 26 августа 2022 года. В нем руководитель с российской стороны Петр Гриценко информирует визави, что плановое количество изделий, подлежащих ремонту за 2022 год составляет 13 единиц на ориентировочную сумму 1 450 000 евро, а уже в 2023 году планируется отправить 88 единиц на сумму 6 420 000 евро.

Соответственно, очень странно, если стороны заключили договор в ноябре 2021, а за 9 месяцев российская сторона еще не знала точное количество изделий, которые надо отремонтировать. Скорее всего, они начали свои отношения именно летом 2022 года, когда Thales и покинули российский рынок.

Впрочем, в этом письме важнее другое – прямо высказана готовность российской стороны профинансировать покупку комплекта контрольно-проверочной аппаратуры у производителя. Другими словами – россияне готовы дать деньги казахам, чтобы те купили у французов аппаратуру для диагностики французских изделий на российских самолетах. Это очень важно, учитывая то, что произойдет дальше.

Опять же – все это происходит в августе 2022 года. Через 9 месяцев после "подписания" контракта.



Скриншот документа – InformNapalm

В течение 2022, 2023 и 2024 годов количество единиц, подлежащих ремонту, неоднократно менялось в сторону увеличения. Стороны заключили еще 4 дополнительных соглашения к этому контракту.

Кто ремонтирует россиянам боевые самолеты

В дополнительном соглашении №3 к контракту, который стороны подписали в октябре 2022 года, стороны решили уточнить, как формируется цена договора. Так, цена ремонта изделий включает:

обучение специалистов у производителя – то есть французов;

техническую диагностику изделий с последующей подготовкой отчета;

разработку технической документации на контрольно-проверочную аппаратуру;

разработку, изготовление, поставку, установку и пусконаладку КПА.



Скриншот документа – InformNapalm

Другими словами, россияне оплачивают предоставление полного цикла услуги под ключ – от обучения и сертификации казахстанских специалистов во Франции, до закупки у французов необходимой аппаратуры.

Итак, получив от россиян финансирование, казахстанская "консалтинговая" компания отправляет своих специалистов на обучение. О сроках обучения руководитель ARC Group сообщает Петру Гриценко в своем письме от 09 декабря 2022 года. Там он прямо указывает, что "с 16 по 20 января 2023 года, в рамках контракта нашей компании с французской компанией Thales, планируется обучение наших специалистов по сервисному обслуживанию различных систем авионики".

В этом же письме определены первые временные промежутки приезда на российские предприятия казахстанских специалистов – февраль 2023 года. То есть сразу после обучения.



Скриншот документа / InformNapalm

23 января 2023 года Алданазар Сагинбек сообщает Гриценко, что их специалисты "прошли теоретический и практический курс в компании Thales по обслуживанию SMD 55S/66S и HUD уровня organizational level of maintenance (OLM). Квалификация специалистов подтверждена соответствующими сертификатами".

Более того, уже определены более конкретные сроки визита в Россию – с 6 по 10 февраля 2023 года.



Скриншот документа / InformNapalm

Казахстанская сторона так торопилась выполнить свои обязательства, что в тот же день присылает второе письмо – со сведениями о прибытии самолетами из Астаны в Иркутск на авиаремонтный завод россиян группы специалистов.



Скриншот документа / InformNapalm

Кто же прилетел ремонтировать оборудование россиянам? Благодаря получению доступа к архивам российских баз данных Inform Napalm и партнерам удалось установить не только личности и должности специалистов, но и получить образцы их документов.

Кто прибыл в Иркутск:

Сагинбек Алданазар – уже упомянутый нами директор ARC Group.

Исмагулов Кайрат Серикович, 23.03.1972 года рождения – советник директора.

Даиров Бауржан Сатханович, 30.12.1971 года рождения – заместитель директора.

Бадхайдух Анвар Хассан Ахмед, 31.08.1990 года рождения – заместитель главного технолога - инженер по авиационному и радиоэлектронному оборудованию.

Сальников Андрей Юрьевич, 15.06.1995 года рождения – радиомеханик по ремонту радиоэлектронного оборудования.

Щербеков Максим Канатович, 09.06.1990 года рождения – радиомеханик по ремонту радиоэлектронного оборудования.

Петрашко Алексей Вадимович, 05.09.1968 года рождения – начальник группы, инженер

Беккулов Шингис Шарипович, 28.03.1987 года рождения – инженер по авиационному оборудованию.

Чуть позже к этому списку добавили еще двух загадочных лиц:

Ушаков К.В., 28.01.1972 года рождения – эксперт

Грибов М.С., 21.07.1986 года рождения – старший специалист по взаимодействию с государственными органами РФ.

Личные документы граждан Казахстана – участников схемы обхода санкций:

Конечно, учитывая запланированные россиянами объемы ремонта и обслуживания оборудования, это не был разовый визит. В дальнейшем группа специалистов (преимущественно таким составом) начала регулярно выезжать в РФ для проведения ремонта. Например, уже через 2 месяца – в апреле 2023 года, Гриценко сообщает Сагинбеку о новом этапе диагностики оборудования в мае 2023 года.



Скриншот документа / InformNapalm

Россиянин просит не менять состав группы для уменьшения срока согласования списка лиц, ведь авиаремонтный завод в Иркутске – это режимный объект.

Контракт с THALES

Сотрудничество казахстанской ARC Group с "Росавиаспецкомплектом" длится как минимум 2 года. Все это время казахстанская компания цинично вводила в заблуждение французскую сторону.

Впрочем, как следует из полученной переписки, в 2024 году происходит еще более циничное событие. Благодаря одному из источников, которые предоставили документы для этого материала, в распоряжении InformNapalm оказался проект контракта между Thales AVS France SAS и АО "Авиаремонтный завод № 405" (Республика Казахстан, город Алматы, улица Закарпатская (да, именно такое название – ред.), дом 13).



Скриншот документа / InformNapalm

Документ предусматривает полный спектр услуг со стороны французской стороны по обслуживанию многофункциональных дисплеев SMD55S/SMD66S и коллиматорных индикаторов HUD3022, в интересах минобороны Республики Казахстан как конечного пользователя самолетов Су-30СМ, в частности:

разработку и поставку ILM&OLM Test Benches включая 3-летнюю поддержку;

разработка и поставка Golden LRU;

подготовка и поставка технической документации ILM (ILM - это промежуточный уровень обслуживания);

подготовка и проведение обучения по ILM во Франции;

монтаж и ввод в эксплуатацию в Казахстане.

Договор рассчитан на 34 месяца с момента получения поставщиком авансового платежа. Также договор содержит визуализацию того оборудования, которое французские специалисты должны смонтировать и ввести в эксплуатацию на казахстанском заводе.

Скриншот / InformNapalm

Контракт имеет четкие нормы по экспортному контролю с прямым запретом передавать любые товары Российской Федерации, однако, казахстанская фирма этот пункт цинично игнорирует, выдавая потребности государства-агрессора за собственные.

Скриншот документа – InformNapalm

Операция прикрытия и ее разоблачение

Действительно, Республика Казахстан имеет на вооружении 23 самолета Су-30СМ, еще 36 единиц заказаны. И этот факт используется как прикрытие.

Какие же тогда есть признаки того, что этот договор заключается в интересах россиян, и что это не просто договор между французами и казахстанцами для обслуживания их собственных самолетов?

Таким признаком является казахстанское коммерческое предложение для россиян, которое повторяет условия договора между Thales и АО "Авиаремонтный завод № 405".

26 июня 2024 года ARC Group направляет россиянам на рассмотрение и регистрацию коммерческое предложение на общую сумму 13 826 199,26 евро. По странному совпадению, это коммерческое предложение содержит почти те же сроки предоставления услуг и имеет тот же спектр услуг, что и договор между Thales и казахстанским авиазаводом.



Скриншот документа / InformNapalm



Скриншот документа / InformNapalm

Полная финальная версия договора между Thales AVS France SAS и АО "Авиаремонтный завод № 405" – проект договора на поставку оборудования 200624-1 [DOCX]

и проект договора на поставку оборудования 200624-1 [DOCX] Полная версия коммерческого предложения ТОО ARC Group для АО "Росавиаспецкомплект" – Коммерческое предложение на рассмотрение [PDF]

В этом расследовании опубликованы данные о том, как казахстанская фирма-прокладка помогает россиянам обслуживать высокотехнологичное оборудование французского производства.

В InformNapalm надеются, что французские Thales и Safran увидят, что их контрагенты в далеком Казахстане откровенно и цинично врут.



Они подписывают документы, где обязуются не передавать третьим сторонам, и особенно России, товары, оборудование и услуги, а потом делают наоборот, то есть выполняют все, что нужно россиянам, и получают от них финансирование.

Хотелось бы, что эта история не завершилась простым расторжением договора и отзывом лицензий. Французские компании имеют право на полное возмещение потраченных ресурсов.

Расследователи также выразили свою благодарность всем, кто предоставил данные для этого расследования. Благодаря этому масштаб выстраивания Российской Федерацией схем обхода санкций. Полная документация, которая содержится в переписке между ТОО ARC Group и АО "Росавиаспецкомплект" будет опубликована вскоре.