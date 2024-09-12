Партнери 24 Каналу – колеги з InformNapalm опублікували сенсаційні докази співпраці між казахстанською компанією ARC Group та російською “Росавиаспецкомплект", які свідчать про ремонт складного високотехнологічного обладнання французького виробництва на винищувачах Су-30СМ ВКС Росії.

Наявні у розпорядженні розслідувачів документи беззаперечно доводять, що Росія завчасно сформувала схему обходу санкцій через Казахстан. Ще у 2022 році казахстанська компанія стала бізнес-партнером росіян, відправила своїх фахівців на навчання і сертифікацію до французької корпорації Thales, а тепер ремонтує росіянам літаки в Іркутську. Також казахстанська фірма купує у французів обладнання, яке по номенклатурі дивним чином співпадає із запитом і потребами росіян. Попри пряму заборону французів передавати обладнання та послуги третій стороні, а тим більше державі-агресорці Росії, далі обладнання йде саме туди.

Розслідування стало можливим завдяки отриманню інформації з кількох незалежних одне від одного джерел. Ключову роль відіграв мешканець Казахстану, який вийшов на зв'язок із хактивістами групи "Кібер Спротив". Ця людина надала первинні докази, що й стали ключовими для відтворення повної картини дій казахстанських компаній в інтересах Росії.

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Життєва необхідність росіян у французькій авіоніці

Станом на 2024 рік Росія має до 130 одиниць модернізованого винищувача 4++ покоління Су-30СМ. Під час російського вторгнення в Україну агресор втратив не менше 15 таких бортів.

На літаках Су-30СМ використовується авіоніка іноземного виробництва, переважно французьких компаній Thales та Sagem (а після поглинання останньої – Safran).

На Су-30СМ встановлено:

багатофункціональні дисплеї SMD55S та SMD66S (виробник Thales);

радіотехнічну систему корекції та посадки TLS2020 (виробник Thales);

радіонавігаційну систему TACAN-NC12 (виробник Thales);

індикатори на фоні лобового скла HUD 3022 (виробник Thales);

навігаційну систему SIGMA 95NAA (виробник Safran).

Без цього обладнання пілот фактично стає сліпим, а літак перетворюється на купу заліза в повітрі. Аби продовжувати експлуатувати борти і бомбити українські міста, росіянам потрібно постійно обслуговувати французьке обладнання. Звісно, все це під санкціями, і продаж такого устаткування Росії є порушенням законів.

Партнери з імпортозаміщення

Задовго до повномасштабного вторгнення Росія мала амбітні плани з імпортозаміщення французького обладнання.



Скриншот документа – InformNapalm

Поступово цей процес імпортозаміщення таки відбувається. Але літаків багато, а французьке обладнання треба обслуговувати. Та й санкції, хоч і повільно, але працюють.



На скриншоті за травень 2024 року помічено заміну французького HUD 3022 на російський ИКШ-1КИ

Нині обслуговувати пристрої можуть виключно сертифіковані виробником фахівці на такому ж сертифікованому обладнанні. Після повномасштабного вторгнення Росія нібито втратила доступ до таких можливостей, але, як показують отримані документи, російська сторона знайшла у казахстанському підряднику чудовий канал обходу санкцій.

Прокладка ТОВ "ARC Group"

Казахстанське товариство з обмеженою відповідальністю "Analyst Research Consulting Group" було утворене у 2014 році одноосібним засновником – Алданазаром Сагинбеком (Сағынбек Алданазар Дарханұлы), 03.02.1998 року народження.



Талановитий містер Сагинбек / фото InformNapalm

Він ще у 16 років (!) став засновником консалтингового підприємства, яке в своєму статуті серед напрямків діяльності вказувала аж ніяк не консалтинг, а "придбання та реалізацію боєприпасів, (озброєння і військової техніки, запасних частин, комплектуючих виробів і приладів до них, спеціальних матеріалів, устаткування для їхнього виробництва, що включають монтаж, наладку, модернізацію, установку, використання, зберігання, ремонт і сервісне обслуговування").

З самого моменту заснування це підприємство виглядає підозріло. У казахстанських джерелах даних фігурує лише 5 його працівників. Сайт компанії https://arcgroup.kz/ має лише опис компанії і контакти. Втім, там вони вказують, що з 2016 року ТОВ "ARC Group" є ліцензіатом Комітету промислового розвитку та промислової безпеки Міністерства індустрії та інфраструктурного розвитку Республіки Казахстан і має державну ліцензію на експорт, імпорт, монтаж, налагодження, модернізацію, експлуатацію, зберігання, ремонт і технічне обслуговування авіаційної техніки та запасних частин.

Окрема гордість компанії – дистриб'юторська угода з компанією Safran Electronics & Defense.

На сьогоднішній день компанія є ексклюзивним дистриб'ютором Safran Electronics & Defense в Республіці Казахстан і Республіці Киргизстан і займається просуванням продукції Safran в цих країнах. Основними замовниками продукції є державні органи та правоохоронні органи. Є реалізовані державні замовлення. З 2019 по 2020 роки компанія поставила оптико-електронні системи (тепловізійні біноклі, тепловізійні біноклі-далекоміри, далекоміри) в Республіку Казахстан, для державної установи,

– вказано на сайті компанії "ARC Group".

Насправді ж компанія "ARC Group" є нічим іншим, як банальною "прокладкою" росіян для обходу санкцій.



Скриншот – InformNapalm

Схема обходу санкцій

За пів року до повномасштабного вторгнення Росії до України, у жовтні 2021 року, "ARC Group" укладає перший договір з вузькопрофільним російським товариством з обмеженою відповідальністю "Ремонт, обслуговування, постачання авіації спеціальними комплектуючими" (ООО "Росавиаспецкомплект"). Чим займається російська компанія – зрозуміло з її назви.

У цій угоді від 25.10.2021 року відкрито вказують її предмет:

ВИКОНАВЕЦЬ надасть послуги з ремонту/поставки компонентів бортового радіоелектронного обладнання (БРЕО), виробництва компаній THALES та Safran, для літаків типу Су-30.

Також є важливе уточнення суттєвих умов договору у пункті 1.2: "Ремонт БРЕО буде виконуватися силами сертифікованих спеціалістів ВИКОНАВЦЯ, які мають відповідне підтвердження виробника, на підприємствах ВИКОНАВЦЯ, розміщених на території Республіки Казахстан або в Російській Федерації, на підприємствах ЗАМОВНИКА".



Скриншот документа – InformNapalm

Простою мовою цей предмет договору можна сформулювати так – казахстанська сторона, маючи сертифікованих французами фахівців та обладнання, має здійснити ремонт французького обладнання на російських літаках Су-30.

Додаток до цього контракту містить перелік продукції військового призначення для ввезення в Казахстан на 2021 рік – це ті самі пристрої для навігації та орієнтування пілота SMD55S, SMD66S, TLS2020, ТACAN-NC12, HUD 3022, SIGMA 95NAA. У переліку вказують також і мету такого ввезення – "тимчасове ввезення для проведення капітального ремонту з подальшим зворотнім вивезенням в інтересах Збройних Сил Російської Федерації".



Скриншот документа – InformNapalm

Втім, цей договір так і не був підписаний російською стороною. Замість нього сторони уклали Контракт № 05.11.2021-1 від 05 листопада 2021 року. Він не відрізняється за суттю, але є більш "прихованим", бо зникла пряма згадка французьких компаній, замість цього вказують просте визначення "ремонт авіатехнічного майна".



Скриншот документа / InformNapalm

Водночас сам додаток до договору не мав суттєвих змін щодо номенклатури обладнання та згадки ЗС РФ. Втім, якщо в жовтневому договорі був перелік обладнання для ввезення в Казахстан на 2021 рік, то в фінальному контракті від 05.11.2021 вказувався плановий період ввезення – 2022 рік.



Скриншот документа – InformNapalm

З наявного пакету документів ARC можна висунути дві версії

Перша: Росія готувалася до посилення санкцій проти себе задовго до повномасштабного вторгнення. Саме тому готувалися шляхи обходу та була знайдена казахстанська фірма, що мала пройти сертифікацію у виробника французького обладнання.

Друга: договори могли підписати заднім числом. Вже тоді, коли Росія вторглася в Україну, отримала посилення санкцій, а в Thales заявили про остаточний вихід з російського ринку (червень 2022 року).

На користь другого варіанта свідчить лист директора “Росавиаспецкомплект” керівнику казахстанської компанії від 26 серпня 2022 року. В ньому керівник з російського боку Петр Гриценко інформує візаві, що планова кількість виробів, які підлягають ремонту за 2022 рік складає 13 одиниць на орієнтовну суму 1 450 000 євро, а вже у 2023 році планується відправити 88 одиниць на суму 6 420 000 євро.

Відповідно, дуже дивно, якщо сторони уклали договір у листопаді 2021 року, а за 9 місяців російська сторона ще не знала точну кількість виробів, які треба відремонтувати. Радше за все, вони розпочали свої відносини саме влітку 2022 року, коли Thales і покинули російський ринок.

Втім, в цьому листі важливіше інше – прямо висловлена готовність російської сторони профінансувати купівлю комплекта контрольно-перевірочної апаратури у виробника. Іншими словами – росіяни готові дати гроші казахам, щоб ті купили у французів апаратуру для діагностики французьких виробів на російських літаках. Це дуже важливо, з огляду на те, що відбудеться далі.

Знову ж таки – все це відбувається в серпні 2022 року. Через 9 місяців після "підписання" контракту.



Скриншот документа – InformNapalm

Протягом 2022, 2023 та 2024 років кількість одиниць, що підлягала ремонту, неодноразово змінювалась у сторону збільшення. Сторони заключили ще 4 додаткові угоди до цього контракту.

Хто ремонтує росіянам бойові літаки

У додатковій угоді №3 до контракту, який сторони підписали в жовтні 2022 року, сторони вирішили уточнити, як формується ціна договору. Так, ціна ремонту виробів включає:

навчання фахівців у виробника – тобто французів;

технічну діагностику виробів з подальшою підготовкою звіту;

розробку технічної документації на контрольно-перевірочну апаратуру;

розробку, виготовлення, поставку, установку та пусконалагодження КПА.



Скриншот документа – InformNapalm

Іншими словами, росіяни оплачують надання повного циклу послуги під ключ – від навчання і сертифікації казахстанських фахівців у Франції, до закупівлі у французів необхідної апаратури.

Отже, отримавши від росіян фінансування, казахстанська "консалтингова" компанія відправляє своїх фахівців на навчання. Про терміни навчання керівник ARC Group повідомляє Петра Гриценко у своєму листі від 09 грудня 2022 року. Там він прямо вказує, що "з 16 по 20 січня 2023 року, в рамках контракту нашої компанії з французькою компанією Thales, планується навчання наших спеціалістів щодо сервісного обслуговування різноманітних систем авіоніки".

У цьому ж листі визначені перші часові проміжки приїзду на російські підприємства казахстанських фахівців – лютий 2023 року. Тобто одразу після навчання.



Скриншот документа / InformNapalm

23 січня 2023 року Алданазар Сагинбек повідомляє Гриценка, що їхні фахівці "пройшли теоретичний і практичний курс в компанії Thales з обслуговування SMD 55S/66S та HUD рівня organizational level of maintenance (OLM). Кваліфікація спеціалістів підтверджена відповідними сертифікатами".

Більш того, вже визначені більш конкретні строки візиту в Росію – з 6 по 10 лютого 2023 року.



Скриншот документа / InformNapalm

Казахстанська сторона так квапилась виконати свої зобов'язання, що в той самий день надсилає другий лист – з відомостями про прибуття літаками з Астани в Іркутськ на авіаремонтний завод росіян групи фахівців.



Скриншот документа / InformNapalm

Хто ж прилетів ремонтувати обладнання росіянам? Завдяки отриманню доступу до архівів російських баз даних Inform Napalm та партнерам вдалося встановити не тільки особи та посади спеціалістів, але й отримати зразки їхніх документів.

Хто прибув до Іркутська:

Сагинбек Алданазар – вже згаданий нами директор ARC Group.

Ісмагулов Кайрат Серикович, 23.03.1972 року народження – радник директора.

Даіров Бауржан Сатханович, 30.12.1971 року народження – заступник директора.

Бадхайдух Анвар Хассан Ахмед, 31.08.1990 року народження – заступник головного технолога - інженер з авіаційного та радіоелектронного обладнання.

Сальніков Андрій Юрійович, 15.06.1995 року народження – радіомеханік з ремонту радіоелектронного обладнання.

Щербеков Максим Канатович, 09.06.1990 року народження – радіомеханік з ремонту радіоелектронного обладнання.

Петрашко Олексій Вадимович, 05.09.1968 року народження – начальник групи, інженер

Беккулов Шингіс Шарипович, 28.03.1987 року народження – інженер з авіаційного обладнання.

Трохи пізніше до цього списку додали ще двох загадкових осіб:

Ушаков К.В., 28.01.1972 року народження – експерт

Грибов М.С., 21.07.1986 року народження – старший спеціаліст з взаємодії з державними органами РФ.

Особисті документи громадян Казахстану – учасників схеми обходу санкцій:

Звісно, враховуючи заплановані росіянами обсяги ремонту і обслуговування обладнання, це не був разовий візит. Надалі група фахівців (переважно таким складом) почала регулярно виїжджати до РФ для проведення ремонту. Наприклад, вже за 2 місяці – у квітні 2023 року, Гриценко повідомляє Сагинбека про новий етап діагностики обладнання в травні 2023 року.



Скриншот документа / InformNapalm

Росіянин просить не міняти склад групи для зменшення строку погодження списку осіб, адже авіаремонтний завод в Іркутську – це режимний об'єкт.

Контракт з THALES

Співпраця казахстанської ARC Group з "Росавиаспецкомплект" триває як мінімум 2 роки. Весь цей час казахстанська компанія цинічно вводила в оману французьку сторону.

Втім, як випливає з отриманої переписки, у 2024 році відбувається ще цинічніша подія. Завдяки одному з джерел, які надали документи для цього матеріалу, у розпорядженні InformNapalmопинився проеєкт контракту між Thales AVS France SAS та АО "Авіаремонтний завод № 405" (Республіка Казахстан, місто Алмати, вулиця Закарпатська (так, саме така назва – ред.), будинок 13).



Скриншот документа / InformNapalm

Документ передбачає повний спектр послуг з боку французької сторони з обслуговування багатофункціональних дисплеїв SMD55S/SMD66S та коліматорних індикаторів HUD3022, в інтересах міноборони Республіки Казахстан як кінцевого користувача літаків Су-30СМ, зокрема:

розробку та постачання ILM&OLM Test Benches включно з 3-річною підтримкою;

розробка і постачання Golden LRU;

підготовка та постачання технічної документації ILM (ILM - це проміжний рівень обслуговування);

підготовка та проведення навчання з ILM у Франції;

монтаж і введення в експлуатацію в Казахстані.

Договір розрахований на 34 місяці з моменту отримання постачальником авансового платежа. Також договір містить візуалізацію того обладнання, яке французькі спеціалісти мають змонтувати та ввести в експлуатацію на казахстанському заводі.

Скриншот / InformNapalm

Контракт має чіткі норми щодо експортного контролю із прямою забороною передавати будь-які товари Російській Федерації, проте, казахстанська фірма цей пункт цинічно ігнорує, видаючи потреби держави-агресора за власні.

Скріншот документа – InformNapalm

Операція прикриття та її викриття

Дійсно, Республіка Казахстан має на озброєнні 23 літаки Су-30СМ, ще 36 одиниць замовлені. І цей факт використовується як прикриття.

Які ж тоді є ознаки того, що цей договір укладається в інтересах росіян, і що це не просто договір між французами та казахстанцями для обслуговування їхніх власних літаків?

Такою ознакою є казахстанська комерційна пропозиція для росіян, яка повторює умови договору між Thales та АО "Авіаремонтний завод № 405".

26 червня 2024 року ARC Group надсилає росіянам на розгляд та реєстрацію комерційну пропозицію на загальну суму 13 826 199,26 євро. За дивним співпадінням, ця комерційна пропозиція містить майже ті самі строки надання послуг і має той самий спектр послуг, що і договір між Thales та казахстанским авіазаводом.



Скриншот документа / InformNapalm



Скриншот документа / InformNapalm

Повна фінальна версія договору між Thales AVS France SAS та АО "Авіаремонтний завод № 405" – проект договора на поставку оборудования 200624-1 [DOCX]

та проект договора на поставку оборудования 200624-1 [DOCX] Повна версія комерційної пропозиції ТОО ARC Group для АО "Росавиаспецкомплект" – Коммерческое предложение на рассмотрение [PDF]

У цьому розслідуванні опубліковані дані про те, як казахстанська фірма-прокладка допомагає росіянам обслуговувати високотехнологічне обладнання французького виробництва.

У InformNapalm сподіваються, що французькі Thales та Safran побачать, що їх контрагенти у далекому Казахстани відверто та цинічно брешуть.



Вони підписують документи, де зобов'язуються не передавати третім сторонам, і особливо Росії, товари, обладнання та послуги, а потім роблять навпаки, тобто виконують все, що потрібно росіянам, і отримують від них фінансування.

Хотілося б, що ця історія не завершилась простим розірванням договору та відкликанням ліцензій. Французькі компанії мають право на повне відшкодування витрачених ресурсів.

Розслідувачі також висловили свою вдячність усім, хто надав дані для цього розслідування. Завдяки цьому масштаб вибудовування Російською Федерацією схем обходу санкцій. Повна документація, яка міститься в переписці між ТОО ARC Group та АО "Росавиаспецкомплект" буде опублікована незабаром.