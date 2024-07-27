В частности одна из таких атак на Кураховском направлении привела к огромным потерям во вражеском войске.

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Пошли двумя волнами: как россияне погнали себя на смерть

Передовые позиции 79-й "Таврической" отдельной десантно-штурмовой бригады атаковал усиленный мотострелковый батальон.

Примерно поперло 220 – 230 живой силы врага, 11 танков и до 45 ББМ, среди которых была даже БМПТ типа "Рамка-99" (она же "Терминатор"). А еще штурмовая группа, где-то 11 – 12 человек а-ля "рокеров на мотоциклах".

И все это двумя "волнами", почти одномоментно, в плотных боевых порядках поперло и полезло с нескольких направлений на позиции украинских десантников... Конечно, артиллерия, мины, ПТРК и различные тактические дроны сделали свое дело.

Потери врага в этой атаке

Где-то под 40 оккупантов были убиты, чуть меньше (36 – 37) получили ранения. Также "мотоциклистов" из штурмовой группы истребили почти всех.

В дополнение восстановлению не подлежат по крайней мере 13 "бронеобъектов" (6 танков и 7 ББМ).

В итоге врагу пришлось прекратить атаку.

Я хочу сказать, что такого рода штурмы в нынешних условиях любое адекватное командование тактического уровня может совершать только:

если оно уверено в том, что "с той стороны" система обороны подавлена (или весомо нарушена);

если вследствие первого пункта есть возможность быстро и относительно глубоко прорваться в тактической зоне обороны противника и поэтому необходимо накопить силы и средства на узком участке;

если противник, в силу различных причин, имеет низкий уровень боеспособности и просто не способен оказать сопротивление.

Ничего из перечисленного в полосе обороны украинской 79-й ОДШБр явно не наблюдалось. Поэтому, те, кто выжил в этой "банзай-атаке", вполне могут задать своему командованию риторический вопрос – "какого х**"?