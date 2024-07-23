В частности по прорыву в районе Волчанска и выхода на тылы нашей Купянской группировки по общей дирекции Волчанск – Белый Колодец – Великий Бурлук.

Смотрите также Часов Яр будет стоить врагу как Бахмут

Какая ситуация на Харьковском направлении сейчас

В направлении на Липцы продолжаются бои в районе села Глубокое, где враг явно пытается восстановить полный контроль над территорией этого села (сейчас оккупанты контролируют только его северную часть).

Ничего удивительного в таком желании нет – если им это не удастся, их позиции в районе леса к юго-востоку от Глубокого, скажем так, окажутся в достаточно "интересном положении". Поэтому противник продолжает любой ценой удерживать перекресток автодорог восточнее села и его северную часть. Оттуда он постоянно атакует наши передовые подразделения, пытаясь снова их отодвинуть в сторону Липцов.

В районе Волчанска россияне пытаются пробиться со стороны улиц Торговой и Шевченко, вдоль улицы Пушкинская, в сторону Агрегатного завода.

Несколько дней назад передовые подразделения противника сумели продвинуться в северной части города до пересечения улицы Короленко и улицы Хлебороба.

В городе продолжаются ожесточенные ближние пехотные бои в городской застройке (точнее, в том, что от нее осталось ...). В общем противник упорно пытается прорваться к реке Волчья в пределах города на максимально широком отрезке. Но в настоящее время это ему удалось лишь на небольших участках возле районной больницы и Агрегатного завода. Иными словами, в настоящее время противник не то чтобы захватить весь город Волчанск не может, но и даже его северную часть полностью взять под контроль пока не способен.

Что касается окрестностей города, то попытка противника продвинуться в сторону сел Тихое и Волчанские Хутора оказалась тщетной.

Насколько я понимаю, главной целью этой "эскапады" было обойти город с восточного фланга и попытаться форсировать Волчью восточнее него. Противник сумел занять район "садов", но остановился, даже не выйдя к улице Заречная.

Кроме этого, передовые подразделения противника продолжают удерживать свои позиции в районе села Бугруватка и по северному берегу реки Волчья от места ее впадения в реку Северский Донец до городской черты, в районе восточнее села Гатище.

Учитывая наращивание сил врага на этом участке фронта, как по мне, участками активизации противника могут стать (а могут и не стать) следующие.

В районе города Волчанск:

Вдоль северо-восточной окраины города в сторону реки Волчья (примерно, в направлении улицы Старочудного).

Вполне вероятно, противник попытается также нарастить усилия в центральной части города в направлении Агрегатного и вдоль улицы Ленина, в сторону моста. Или вдоль улицы Хлебороба.

Также возможным участком активности противника может стать отрезок между селом Гатище и железнодорожным мостом в сторону железнодорожной станции "Волчанск". Однако в таком случае ему придется пересечь реку Волчью.

Вероятность попытки противника взять под полный свой контроль села Старица также сохраняется. Особенно в контексте наличия у российского командования желания "соединить" свои оба вклинения в наше приграничье – как на основном направлении, так и вспомогательном.

В направлении села Липцы:

Скорее всего, стоит ожидать серию атакующих\штурмовых действий противника в районе села Глубокое с целью полностью оттеснить наши передовые подразделения из этого района. Особенно на участке между селом и лесом юго-восточнее него.

Не исключается также попытка противника продвинуться по обоим берегам реки Липец со стороны села Лукьянцы в направлении на Липцы.

В общем, вероятно, главным смыслом действий противника на этом направлении станет его "возвращение" на северо-восточную окраину села Липцы. И это, возможно, может сопровождаться попыткой противника прорваться со стороны вышеупомянутого леса в сторону Травянского водохранилища. И таким образом отрезать те наши подразделения, которые сейчас ведут бои за Глубокое, от Липцов.

Итоги

В настоящее время противник уже привлек на Харьковском операционном направлении большую часть своей группировки войск (УВ) "Север".

Враг еще способен проводить на этом направлении активные наступательные действия в течение определенного времени. Но без кардинального наращивания усилий ему явно придется сильно изменить свои масштабные первоначальные планы.

Сейчас россияне получили на этом направлении свой "микро-Верден" (Волчанск), которой, по сути, стачивает их резервы, что явно предназначались совсем для другого.

Более того, даже для захвата Волчанска врагу приходится бросать резервы с кардинально других направлений. Явно не из-за того, что "все идет по плану".

В рамках летне-осенней кампании было бы разумным и адекватным решением со стороны российского командования отойти на подготовленные позиции по линии границы, оптимизировать состав УВ "Север" именно для обороны и использовать освободившиеся формирования и резервы на других актуальных направлениях в Восточной операционной зоне.

Однако враг, очевидно, продолжает лелеять надежду относительно своего гипотетического "волчанского триумфа", тратя дополнительные силы и средства.

Чем дальше, тем больше смысл и целесообразность наступления россиян на Харьковщину становится дискуссионным и спорным.

Захват 6 сел в 10-километровом пограничье и 1/3 Волчанска в соотношении "стоимость-результат", выглядят, мягко говоря, не совсем адекватными действиями.