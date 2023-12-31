Бросать шары и держаться за жизнь: как спорт помогает в реабилитации военных

Из-за войны немалому количеству украинских военнослужащих нужна реабилитация после ранения или плена. Одним из путей реабилитации, конечно же, есть спорт и самые разные его виды. И есть даже те, о которых многие слышат впервые.

Реабилитационные центры, где военные лечатся и восстанавливаются после травм и ранений, применяют в своих программах различные виды спорта. Военным предлагают познакомиться со стрельбой из лука, поиграть в настольный теннис, даже можно погонять футбольный мяч на костылях.

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Но есть один вид спорта, не требующий особой адаптации или сложного оборудования для военных с травмами, а обустройство площадки для этой игры стоит едва три тысячи гривен. Это – петанк, возникший более ста лет назад на юге Франции и уже почти 20 лет активно развивающийся в Украине.

Президент Федерации петанка Украины Лилией Литвин и рассказывает, почему этот вид спорта является инклюзивным и как Федерация совместно с Минздравом и профессиональными врачами работает над программой реабилитации через петанк.

От спорта для пенсионеров к спорту для всех

Петанк появился в 1907 году на юге Франции. Сегодня в этой стране у него играют миллионы людей. Со стороны игра выглядит довольно просто: люди бросают металлические шарики так, чтобы они упали поближе к маленькому деревянному шарику. При этом нужно стоять в определенном месте, обведенном кругом.

Из-за внешней простоты и популярности петанку среди пожилых французов эту игру часто называют спортом для пенсионеров. Но на самом деле петанк нуждается в сконцентрированности и помогает развить точность и внимательность, заставляет вспомнить школьные уроки математики и физики. Бросание металлических шариков задействует не только мышцы кисти и рук в целом, но и ног, бедер, спины и т.д.

Кроме того, петанк – это товарищеская игра. В нее можно играть один на один, два на два или командами по три игрока. Ежегодно в Украине проходит ряд чемпионатов и турниров по петанку, а члены украинской Федерации, в которую входят 18 клубов из разных областей, ездят на соревнования в Европу, Канаду и даже в Африку.

В 2023 году ФПУ подписала меморандум о сотрудничестве с Министерством здравоохранения и начала рассказывать об этом виде спорта военным в реабилитационных центрах Киевской области.

Раньше смеялись, что это спорт для пенсионеров, а оказалось, что это инклюзивный спорт. Он подходит для людей на колесных креслах, с разными травмами, подходит также для детей. В петанк можно играть всей семьей,

– говорит Лилия Литвин.



Лилия Литвин / Фото Федерации пентака Украины

От знакомства к реабилитационной программе

"Во всех реабилитационных центрах, где мы презентовали петанк, ребятам невероятно нравилось. Мы играли по 3-4 часа. В первое время они вникали в суть, а дальше включался азарт, они входили в кураж, особенно гранатометчики или артиллеристы", – рассказывает президентка Федерации петанка Украины.

В ходе таких презентаций петанкисты познакомились с Оксаной Юденко – кандидатом педагогических наук, доцентом Национального университета обороны Украины, которая 25 лет работает физической терапевтом. Также Оксана Юденко имеет свою образовательно-оздоровительную студию, а с 2014 года занимается реабилитацией военных и проводит исследования для докторской диссертации, связанной с физкультурно-спортивной реабилитацией военных, членов их семей и других людей, подвергшихся травматическому влиянию событий войны.

Федерация петанка Украины и Оксана Юденко договорились о разработке программы реабилитации для военных из-за игры в петанк. Сейчас терапевт на основе правил игры и градации шаров работает над программой, и уже скоро ее будут презентовать в реабилитационных центрах в разных областях Украины.

По словам Оксаны Юденко, металлические шары для петанка, весящие примерно по 700 граммов, тяжелые для военных с травмами рук. Для реабилитационного процесса можно использовать специальные резиновые шары.

Резиновыми шарами можно играть на любой поверхности – даже в больничном коридоре. Также они подходят для детей, и впоследствии мы хотим презентовать петанк в школах, ведь не все хотят ходить на бокс или играть в футбол,

– говорит Лилия Литвин.

Кроме того, Федерация хочет договориться о производстве резиновых шаров в Украине – с заводом "Киевгума", имеющим необходимые лицензии и сертифицированное сырье, ведь там выпускают медицинские и детские резиновые изделия.

Что нужно для игры в петанк?

"Площадка для игры в петанк не является чем-то нереальным – это просто кусок земли размером 4 на 15 метров, засыпанный щебнем, без бордюров, чтобы человек на колесном кресле мог заехать. Чтобы пули не вылетали за пределы, можно поставить брусья по периметру. В общем, обустройство одной площадки может стоить максимум 3 тысячи гривен", - говорит президент Федерации петанка.

Зимой в петанке можно играть в помещении. В реабилитационных центрах есть спортзалы или залы для физической реабилитации, где можно играть в петанк резиновыми шарами или сделать специальное покрытие.



Игра в петанк с детьми в укрытии во время воздушной тревоги / Фото ФПУ

И все же одна проблема – стоимость шаров для петанка. Один набор сертифицированных шаров стоит около 100 евро, а на 100 человек нужно от 15 до 30 наборов, чтобы они могли играть и отрабатывать упражнения, разрабатывать мышцы.

Мы ищем грантовые возможности для закупки шаров, но там слишком малые суммы. Будем просить деньги у Минздрава, чтобы летом обеспечить хотя бы те четыре реабилитационных центра, с которыми мы уже начали работу. Когда будет полностью прописана реабилитационная программа на основе петанка, будет проще объяснить, для чего нам нужны деньги.

– говорит Лилия Литвин.

В планах Федерации петанка, кроме внедрения реабилитационной программы, – устраивать соревнования по петанке для ветеранов войны, привлекать к игре их семьи, семьи вынужденных переселенцев, школьников – особенно подростков, и в целом распространять культуру петанка в Украине.



Знакомство школьников с петанком / Фото ФПУ

Почему военным нужен спорт?

Занятие любым спортом, упражнениями оказывает положительное влияние, в первую очередь, на психоэмоциональное состояние ребят. Также это помогает укреплять травмированные мускулы. Еще один аспект – работа в паре или команде помогает сблизиться друг с другом, расслабиться. Наши ребята говорят, что такое взаимодействие даже улучшает сон – можно заснуть без пилюль,

– рассказывает Роксоляна Шмило, физическая терапевт реабилитационного центра "Несокрушимые" во Львове.

"У нас много примеров того, как спорт помогает военным адаптироваться в социуме, как занятия улучшают их психическое и физическое состояние", - добавляет руководитель отдела спорта военных управления спорта ЛГС и основательница клуба ProBig Арина Демьянюк.

Отдел спорта военных появился в структуре горсовета Львова совсем недавно. Но уже начинает работать его первая программа – компенсации военным за абонементы в ряде спортклубов и фитнес-центров Львова. Уже есть договоренности с сетью "Олимп", Bronx, меньшими клубами в разных районах Львова, продолжаются переговоры с клубом «Три стихии», где кроме спортзала можно будет посещать бассейн, и с сетью SportLife.

Подать документы для участия в программе военные могут через ЦНАП в своем районе. После обработки документов они получат список доступных клубов поблизости.

"Во всех клубах, участвующих в программе, стоимость абонемента составляет тысячу гривен в месяц на человека. 500 грн возмещает управление спорта, остальное – сам спортивный клуб. То есть военный в начале месяца оплачивает 500 грн и с чеком в конце месяца отчитывается нам, а мы возвращаем средства на личный счет, открытый под программу",

– объясняет Арина Демьянюк.

Также отдел спорта военных работает над комплексной программой, привлекающей тренеров по разным видам спорта, обеспечивать тренировки для военных, их выезды на соревнования и т.д. Сейчас здесь нуждаются в разных специалистах – психологах, реабилитологах, тренерах, спортивных врачах.