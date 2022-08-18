Значительно повысит эффективность ВСУ, – военный обозреватель объяснил, как военным поможет спутник

Украинские военные получили спутник ICEYE за деньги, которые весь народ собирал на Bayraktar. Он существенно усилит эффективность вооруженных сил.

О спутнике для ВСУ 24 каналу рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. По его словам, не стоит верить в глупости, что это пустая трата денег.

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Если раньше военные могли получать такие данные от партнеров, то теперь они имеют доступ к мощному спутнику и могут увидеть все, что захотят, без предварительного согласования.

Военные смогут смотреть сквозь стены

Спутники компании ICEYE используют технологию SAR. Она позволяет сканировать территорию в любое время суток и в любую погоду. Спутник может автоматически распознавать объекты с использованием радиолокационного распределения изображения. Комбинация этих функций дает возможность получить качественное изображение, несмотря на разные препятствия.

Можно будет спроектировать ситуацию на местности, невзирая на здание. Высокотехнологичная аппаратура. Для ВСУ она пригодится. Особенно если ею можно будет пользоваться круглосуточно, – отметил Коваленко.

К примеру, ВСУ смогут оперативно определить локации, по которым нужно нанести удар. Это поможет эффективнее спланировать ресурсы. Возможно, где-нибудь будет лучше использовать обычную ствольную артиллерию, а не реактивные системы залпового огня HIMARS.

Коваленко подчеркивает, что этот спутник значительно повысит эффективность ВСУ по огневому поражению оккупантов.

Коваленко о спутнике, который недавно приобрели для ВСУ: смотрите видео

Напомним, компания Baykar согласилась бесплатно передать Bayraktar, на которые собирали украинцы. Все деньги пошли на покупку спутника компании ICEYE, который поможет увеличить "хлопок" для оккупантов.