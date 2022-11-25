Об этом 24 каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. Он также отметил, что сейчас ключевое – помочь нашим людям, которые сейчас в сложных условиях под плотным огневым поражением врага продолжают защищать нас.

Читайте также Россия собирается бежать из Украины, поэтому готовит провокацию в Белгороде, – военный эксперт

По словам Мусиенко, Кременная важна с точки зрения удержания плацдарма и создания соответствующих рубежей для продвижения вперед.

Мусиенко оценил ситуацию на фронтах: смотрите видео

Но, по мнению специалиста, ключевое и определяющее направление накануне зимы и в ближайшем будущем – это Юг, Запорожское направление в сторону Мелитополя.

Как только у украинских сил получится освободить эти территории, противник будет вынужден бежать в оккупированный Крым, где наши силы смогут его "закрыть" и наносить болезненные удары,

– резюмирует Александр Мусиенко.

Как могут развиваться события на фронте