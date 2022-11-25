Об этом 24 каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. Он также отметил, что сейчас ключевое – помочь нашим людям, которые сейчас в сложных условиях под плотным огневым поражением врага продолжают защищать нас.
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По словам Мусиенко, Кременная важна с точки зрения удержания плацдарма и создания соответствующих рубежей для продвижения вперед.
Мусиенко оценил ситуацию на фронтах: смотрите видео
Но, по мнению специалиста, ключевое и определяющее направление накануне зимы и в ближайшем будущем – это Юг, Запорожское направление в сторону Мелитополя.
Как только у украинских сил получится освободить эти территории, противник будет вынужден бежать в оккупированный Крым, где наши силы смогут его "закрыть" и наносить болезненные удары,
– резюмирует Александр Мусиенко.
Как могут развиваться события на фронте
- Россияне не успевают обустроить оборонительные сооружения на Юге, поэтому рассматривают варианты для нового "жеста доброй воли". Так что ВСУ могут деоккупировать остальную часть Херсонской области и в ближайшее время выйти на Крым. На пути к освобождению полуострова украинские военные могут атаковать противника с двух направлений.
- Одно из самых опасных направлений – это из-под Орехова на Токмак, поскольку это самая короткая дорога на Мелитополь, причем очень хорошая дорога. На движение войск на этом направлении не столь сильно влияют погодные условия.
- После того, как ВСУ освободили правобережье, появилось еще одно перспективное направление, которого очень опасаются россияне – это предполагаемое форсирование Днепра и Каховского водохранилища в районе Новой Каховки и дальше движение на Мелитополь.