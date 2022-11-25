Про це 24 каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Він також зазначив, що зараз ключове – допомогти нашим людям, які зараз у складних умовах, під щільним вогневим ураженням ворога продовжують захищати нас.

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За словами Мусієнка, Кремінна важлива з точки зору утримання плацдарму і створення відповідних рубежів для просування вперед.

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Але, на думку фахівця, ключовим та визначальним напрямком напередодні зими та й у найближчому майбутньому – є Південь, Запорізький напрямок у бік Мелітополя

Як тільки українським силам вийде звільнити ці території, противник буде змушений втікати до окупованого Криму, де наші сили зможуть його "закрити" за завдати болючих ударів,

– резюмує Олександр Мусієнко.

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