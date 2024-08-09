Гаджеты от Apple имеют достаточно функций, чтобы вы могли самостоятельно управлять хранилищем. Как это правильно сделать дальше рассказывает 24 Канал.

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Прежде всего следует понять, каких именно фалов на смартфоне у вас много. Это можно легко проверить в настройках в разделе "Общие".

Выберите "Хранилище iPhone" или "Хранилище iPad". Здесь на цветной полосе будет показано, сколько памяти используется и для чего. Прокрутите вниз, чтобы увидеть перечень приложений, упорядоченный по количеству использованной ими памяти, включая размер приложения и связанные с ним документы и данные.

Важно! Категория "Системные данные" (ранее "Другие") на схеме хранилища объединяет различные элементы, например кэш системы и приложений, голоса Siri, голосовые заметки и настройки параметров. Часто это может занимать значительный объем памяти, но прямого способа очистить ее не существует.

Очистка кэша на iPhone и iPad

В отличие от Android, iOS не предлагает простого способа очистки системного кэша или кэша приложений. Однако это возможно сделать.

Очистить кэш браузера Safari с помощью системных настроек или из других браузеров, таких как Chrome или Edge.

Программа может иметь опцию очистки кэша в настройках, как вот мессенджер Telegram.

Также это можно сделать путем удаления и повторной установкой приложения.

Автоматическое удаление сообщений

Текстовые сообщения со временем могут занимать место в хранилище. Скорее всего, вы не обращали на это внимания вообще, но если вы пользуетесь смартфоном уже несколько лет, неочищенные сообщения могли заполнить несколько гигабайт пространства.

Вот как настроить автоматическое удаление старых сообщений:

Откройте "Настройки". Перейдите в "Уведомления". Прокрутите вниз и выберите "Сохранять сообщения". Измените настройки с "Навсегда" на "30 дней" или "1 год".

Выгрузка приложений

Выгрузка приложений удаляет их программные данные, но сохраняет связанные с ними файлы и настройки, что позволяет освободить место без потери данных приложений:

Откройте "Настройки". Перейдите в "Общие" > "Хранилище iPhone/iPad". Выберите приложение и коснитесь "Выгрузить приложение". Подтвердите, нажав "Выгрузить приложение".

Чтобы переустановить приложение, вернитесь в то же меню и коснитесь "Переустановить приложение".

Поиск загруженных файлов

Загруженные файлы могут накапливаться со временем. Вряд ли вы регулярно очищаете эту папку, поэтому, скорее всего, она уже захватила немало места в памяти устройства.

Вот как найти загруженные файлы и удалить их:

Откройте программу "Файлы". Выберите вкладку "Обзор". Коснитесь папки "Загрузки" в "Избранном".

При необходимости воспользуйтесь строкой поиска в верхней части экрана, чтобы найти определенные файлы.

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Перемещение фотографий и видео в облачное хранилище

Если у вас слишком много фото и видео в памяти смартфона, эти файлы можно и нужно переместить в облачное хранилище, если они важны для вас.