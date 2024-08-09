Ґаджети від Apple мають достатньо функцій, щоб ви могли самостійно керувати сховищем. Як це правильно зробити далі розповідає 24 Канал.

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Передусім слід зрозуміти, яких саме фалів на смартфоні у вас забагато. Це можна легко перевірити в налаштуваннях у розділі "Загальні".

Виберіть "Сховище iPhone" або "Сховище iPad". Тут на кольоровій смузі буде показано, скільки пам'яті використовується і для чого. Прокрутіть вниз, щоб побачити перелік програм, упорядкований за кількістю використаної ними пам'яті, включаючи розмір програми та пов'язані з нею документи й дані.

Важливо! Категорія "Системні дані" (раніше "Інші") на схемі сховища об'єднує різні елементи, як-от кеш системи та застосунків, голоси Siri, голосові нотатки та налаштування параметрів. Часто це може займати значний обсяг пам'яті, але прямого способу очистити її не існує.

Очищення кешу на iPhone та iPad

На відміну від Android, iOS не пропонує простого способу очищення системного кешу або кешу застосунків. Однак це можливо зробити.

Очистити кеш браузера Safari за допомогою системних налаштувань або з інших браузерів, таких як Chrome або Edge.

Програма може мати опцію очищення кешу в налаштуваннях, як от месенджер Telegram.

Також це можна зробити шляхом видалення та повторним інсталюванням застосунку.

Автоматичне видалення повідомлень

Текстові повідомлення з часом можуть займати місце в сховищі. Швидше за все, ви не звертали на це уваги взагалі, але якщо ви користуєтеся смартфоном вже кілька років, неочищені повідомлення могли заповнити кілька гігабайтів простору.

Ось як налаштувати автоматичне видалення старих повідомлень:

Відкрийте "Налаштування". Перейдіть до "Повідомлення". Прокрутіть вниз і виберіть "Зберігати повідомлення". Змініть налаштування з "Назавжди" на "30 днів" або "1 рік".

Вивантаження програм

Вивантаження програм видаляє їхні програмні дані, але зберігає пов'язані з ними файли та налаштування, що дозволяє звільнити місце без втрати даних програм:

Відкрийте "Налаштування". Перейдіть до "Загальні" > "Сховище iPhone/iPad". Виберіть програму і торкніться "Вивантажити програму". Підтвердіть, натиснувши "Вивантажити програму".

Щоб перевстановити програму, поверніться в те саме меню і торкніться "Перевстановити програму".

Пошук завантажених файлів

Завантажені файли можуть накопичуватися з часом. Навряд чи ви регулярно очищаєте цю папку, тож, швидше за все, вона вже захопила чимало місця в пам'яті пристрою.

Ось як знайти завантажені файли та видалити їх:

Відкрийте програму "Файли". Виберіть вкладку "Огляд". Торкніться папки "Завантаження" у "Вибраному".

За потреби скористайтеся рядком пошуку у верхній частині екрана, щоб знайти певні файли.

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Переміщення фотографій і відео до хмарного сховища

Якщо у вас занадто багато фото та відео в пам'яті смартфона, ці файли можна і потрібно перемістити в хмарне сховище, якщо вони важливі для вас.