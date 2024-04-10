Ситуация на востоке нашего государства, где наиболее горячие боевые действия, стабилизирована. Об этом также отметил президент Украины во время своего видеообращения к Дельфийскому экономическому форуму, информирует 24 Канал.

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Украина никуда не отступает

Во время своего видеообращения к Дельфийскому экономическому форуму Зеленский рассказал о том, что ситуация на восточном фронте стабилизирована, армия никуда не отступает.

"Украина никуда не отступает. Ситуация на востоке нашего государства, где продолжаются самые горячие боевые действия, стабилизирована. Ситуация по дроновым атакам – я считаю, что здесь у нас есть успехи. Ситуация на море, на юге нашей страны, не только стабилизирована: у нас был успех в конце прошлого года и сейчас мы видим, как растет наше ВВП из-за того, что работает морской коридор", – отметил Зеленский.

Также он добавил, что принятие союзниками политических решений и предоставление конкретного оружия поможет Украине сломить российские войска.

Я на вашем месте не так смотрел бы на ситуацию. Не нужно быть слишком позитивными, потому что идет война и против нас серьезный враг, но давайте будем реалистами, а не пессимистами. Сегодня ситуация стабилизирована. Будет конкретное оружие, конкретные политические шаги от наших партнеров – мы поломаем хребет Путину,

– подчеркнул Владимир Зеленский.

Он отметил, что если будет конкретное оружие, конкретные политические шаги, то Украина сможет победить в войне.

"Все то, что есть на вооружении наших партнеров и все то, что есть у них на складах. Это противовоздушные системы, которые очень для нас важны, которые точно разблокируют небо. Я уже давно об этом говорю: системы ПВО, артиллерия, дальнобойное оружие. Точка", – подчеркнул Зеленский.

Президент Украины отметил, что партнеры и так помогают, он им благодарен помогают чем могут, но "чем могут" – этого мало, "если мы хотим действительно победить Путина. Если никто не хочет, чтобы Путин втянул мир в третью мировую войну", – резюмировал гарант.

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