Ситуація на сході нашої держави, де найбільш гарячі бойові дії, стабілізована. Про це також зазначив президент України під час свого відеозвернення до Дельфійського економічного форуму, інформує 24 Канал.

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Україна нікуди не відступає

Під час свого відеозвернення до Дельфійського економічного форуму Зеленський розповів про те, що ситуація на східному фронті стабілізована, армія нікуди не відступає.

"Україна нікуди не відступає. Ситуація на сході нашої держави, де тривають найгарячіші бойові дії, стабілізована. Ситуація щодо дронових атак – я вважаю, що тут у нас є успіхи. Ситуація на морі, на півдні нашої країни, не лише стабілізована: у нас був успіх наприкінці минулого року і зараз ми бачимо, як зростає наше ВВП через те, що працює морський коридор", – зазначив Зеленський.

Також він додав, що ухвалення союзниками політичних рішень і надання конкретної зброї допоможе Україні зломити російські війська.

Я на вашому місці не так дивився б на ситуацію. Не потрібно бути занадто позитивними, тому що йде війна і проти нас серйозний ворог, але давайте будемо реалістами, а не песимістами. Сьогодні ситуація стабілізована. Буде конкретна зброя, конкретні політичні кроки від наших партнерів – ми поламаємо хребет Путіну,

– наголосив Володимир Зеленський.

Він зазначив, що якщо буде конкретна зброя, конкретні політичні кроки, то Україна зможе перемогти у війні.

"Все те, що є на озброєнні наших партнерів і все те, що є у них на складах. Це протиповітряні системи, які дуже для нас важливі, які точно розблокують небо. Я вже давно про це кажу: системи ППО, артилерія, далекобійна зброя. Крапка", – підкреслив Зеленський.

Президент України зазначив, що партнери і так допомагають, він їм вдячний допомагають чим можуть, але "чим можуть" – цього замало, "якщо ми хочемо дійсно перемогти Путіна. Якщо ніхто не хоче, щоб Путін втягнув світ у третю світову війну", – резюмував гарант.

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