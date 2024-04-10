Також президент наголосив, що українська армія не атакує цивільних росіян. Ціллю України є об'єкти, які країна-агресорка використовує у війні проти нашої країни.

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Удари по території Росії

Володимир Зеленський пояснив, що умовою отримання західної зброї було те, що о Україна не застосовуватиме її для ударів по території Росії. Україна виконує цю вимогу.

Я можу це підкреслити це раз: жодного разу, жодною західною зброєю, жодною амуніцією ми не атакували і навіть не відповідали після російських атак. Не відповідали по території Російської Федерації. Це факт,

– сказав він.

Президент наголосив, що вся зброя, яку використовує Україна для ударів у відповідь на агресію на нашій території, виробляється виключно нашою державою. Окрім цього ЗСУ б'ють лише по військових або енергетичних цілях на території Росії. Як зазначив Зеленський, наша держава не використовує будь-яку зброю проти мирного населення.

Вибухи у Росії