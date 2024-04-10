Также президент подчеркнул, что украинская армия не атакует гражданских россиян. Целью Украины являются объекты, которые страна-агрессор использует в войне против нашей страны.
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Удары по территории России
Владимир Зеленский объяснил, что условием получения западного оружия было то, что Украина не будет применять его для ударов по территории России. Украина выполняет это требование.
Я могу это подчеркнуть это раз: ни разу, ни одним западным оружием, ни одной амуницией мы не атаковали и даже не отвечали после российских атак. Не отвечали по территории Российской Федерации. Это факт,
– сказал он.
Президент подчеркнул, что все оружие, которое использует Украина для ударов в ответ на агрессию на нашей территории, производится исключительно нашим государством. Кроме этого ВСУ бьют только по военным или энергетическим целям на территории России. Как отметил Зеленский, наше государство не использует любое оружие против мирного населения.
Взрывы в России
- Беспилотники 9 апреля атаковали российский Борисоглебск. Под ударом оказался местный учебный авиационный центр. Он расположен в Воронежской области. Там также расположен и авиаремонтный завод.
- Ночью 5 апреля дроны атаковали аэродром в Ейске. В результате удара поврежден российский самолет-амфибия "Бе-200". На опубликованных в сети снимках видно, что у самолета отсутствует часть левого крыла, а на плитах есть следы топлива.
- Украинские дроны 2 апреля впервые с начала войны атаковали заводы в Татарстане. В частности, ударили по предприятие, где оккупанты собирают "Шахеды" – есть существенные разрушения. Атакованные объекты расположены в 1200 километрах от границы с Украиной.