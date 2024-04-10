Напомним, в ночь на пятницу, 5 апреля, громкие взрывы раздавались сразу в пяти регионах. Россияне сообщали об ударах дронов в Ростовской области, а также в городах Воронеж, Курск, Ейск и Энгельс.

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Поврежден российский самолет-амфибия "Бе-200"

На спутниковом снимке, опубликованном OSINT-расследователем MT Anderson, видно нанесенные повреждения.

Так, как показывает опубликованный снимок, у самолета отсутствует часть левого крыла, а на плитах есть следы топлива.

Кроме этого, на кадре можно заметить другие самолеты, которые были размещены на территории аэродрома.



Поврежден российский самолет-амфибия / Фото MT Anderson

Что известно о поврежденном самолете

"Бе-200" – многоцелевой российский самолет-амфибия (летающая лодка). Самолет способен взлетать как с земли, так и с водной поверхности.

Основные его сферы применения:

перевозка пассажиров и грузов;

тушение пожаров,

поисково-спасательные операции,

охрана водных поверхностей,

экологические миссии.

Атака по российским аэродромам

Источники 24 Канала сообщали, что в ночь на 5 апреля Украина нанесла удары по трем аэродромам в России:

В Курске,

в Ейске,

в Энгельсе.

Сообщалось, что на аэродроме "Энгельс-2", вероятно, существенных повреждений получили по меньшей мере 3 стратегические бомбардировщики Ту-95МС.

Кроме этого, в Ейске сгорели два Су-25.

По данным источников, операция была осуществлена силами ГУР и ВСУ Украины.