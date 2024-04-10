Нагадаємо, у ніч на п'ятницю, 5 квітня, гучні вибухи лунали одразу у п'яти регіонах. Росіяни повідомляли про удари дронів у Ростовській області, а також в містах Воронеж, Курськ, Єйськ та Енгельс.
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Пошкоджено російський літак-амфібію "Бе-200"
На супутниковому знімку, опублікованому OSINT-розслідувачем MT Anderson, видно завдані пошкодженя.
Так, як показує опублікований знімок, в літака відсутня частина лівого крила, а на плитах є сліди палива.
Крім цього, на кадрі можна помітити інші літаки, які були розміщені на території аеродрому.
Пошкоджено російський літак-амфібію / Фото MT Anderson
Що відомо про пошкоджений літак
"Бе-200" – багатоцільовий російський літак-амфібія (літаючий човен). Літак здатний злітати як з землі, так і з водної поверхні.
Основні його сфери застосування:
- перевезення пасажирів і вантажів;
- гасіння пожеж,
- пошуково-рятувальні операції,
- охорона водних поверхонь,
- екологічні місії.
Атака по російських аеродромах
Джерела 24 Каналу повідомляли, що у ніч проти 5 квітня Україна завдала ударів по трьох аеродромах в Росії:
- У Курську,
- у Єйську,
- в Енгельсі.
Повідомлялося, що на аеродромі "Енгельс-2", ймовірно, суттєвих пошкоджень зазнали щонайменше 3 стратегічні бомбардувальники Ту-95МС.
Крім цього, у Єйську згоріли два Су-25.
За даними джерел, операція була здійснена силами ГУР та ЗСУ України.