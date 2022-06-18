Боги войны поражают мир
Во время нескольких эфиров мне даже пришлось отвечать на эти вопросы и разъяснять. Разъяснять, что в Украине еще со времен СССР была лучшая артиллерийская школа.
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И вот. Не прошло и недели. Генерал Армии США Марк Милли:
Артиллерийские способности украинцев очень высоки. Они – лучшие артиллеристы и достижения, которые они получают сейчас с гаубицами М777 – очень эффективны.
Вместо тысячи бездарных статей продажных журнальчиков.
Украинцы быстро овладели новыми гаубицами М777 и эффективно применяют их против оккупантов / Фото Минобороны США
ВСУ будут делать смерть врагам еще больше
- 15 июня в Брюсселе состоялась третья встреча в формате "Рамштайн". В ней приняли участие министры обороны 55 стран, учитывая членов НАТО и ЕС.
- Мероприятие было посвящено военной поддержке Украины. В частности, глава Пентагона Ллойд Остин подчеркнул, что в настоящее время мир должен сохранять высокие темпы поставок вооружений нашему государству, ведь на поле боя намечается решающий момент.
- По итогам встречи принято решение о предоставлении Украине дополнительного тяжелого вооружения.
- Например, США гарантировали поставки 155-миллиметровых орудий, ракетных систем HIMARS, противокорабельных систем "Гарпун", Словакия – вертолетов, Канада, Польша и Нидерланды – артиллерии, Германия – РСЗО.