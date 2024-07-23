Корреспондентка Анна Черненко рассказала 24 Каналу, что украинские военные пытаются сохранять позитив. Россияне на Липецком направлении пытаются идти пешком, однако ВСУ их "радушно встречают".

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Как украинские воины защищают Харьковскую область

По словам Черненко, на Липецком направлении работа ВСУ очень "горячая" и успешная. Всегда, когда корреспонденты туда приезжают, слышать, как дрожит земля, взрывы ощутимо везде. Несмотря на это украинские военные улыбающиеся, делают чай и уверены в себе.

Эти ребята воевали на разных фронтах. Они защищали и защищали нашу страну на разных позициях: и Луганщина, и Запорожское направление, теперь и Харьковщина,

– отметила корреспондентка.

Именно эти украинские военные, которые сейчас защищают Харьковскую область в мае сдержали наступление россиян. До полномасштабного вторжения каждый из них имел свою профессию: от сварщика до пчеловода. Сейчас эти ребята являются профессиональными военными и делают невозможные вещи.

Боец 3-й бригады оперативного назначения НГУ Спартан рассказал, что сначала наступления оккупантов, которые хотели захватить Липцы, он с собратьями отбили много их контрнаступлений. Они помогают работе украинской пехоте, чтобы они беспрепятственно могли продвигаться для освобождения украинских территорий.

Они (россияне – 24 Канал) заходят к нам пешком, сюда техника почти не доезжает, потому что ее сразу уничтожают наши FPV-дроны. Однако они пешком не очень удачно доходят, потому что мы их "встречаем",

– прокомментировал военный.