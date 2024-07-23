Кореспондентка Анна Черненко розповіла 24 Каналу, що українські військові намагаються зберігати позитив. Росіяни на Липецькому напрямку намагаються йти пішки, однак ЗСУ їх "радо зустрічають".

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Як українські воїни боронять Харківщину

За словами Черненко, на Липецькому напрямку робота ЗСУ дуже "гаряча" та успішна. Завжди, коли кореспонденти туди приїжджають, чути, як дрижить земля, вибухи відчутно всюди. Попри це українські військові усміхнені, роблять чай та впевнені в собі.

Ці хлопці воювали на різних фронтах. Вони захищали та боронили нашу країну на різних позиціях: і Луганщина, і Запорізький напрямок, тепер і Харківщина,

– зазначила кореспондентка.

Саме ці українські військові, які зараз захищають Харківську область в травні стримали наступ росіян. До повномасштабного вторгнення кожен з них мав свою професію: від зварювальника до бджоляра. Зараз ці хлопці є професійні військові та роблять неможливі речі.

Боєць 3-ї бригади оперативного призначення НГУ Спартан розповів, що спочатку наступу окупантів, які хотіли захопити Липці, він із побратимами відбили багато їхніх контрнаступів. Вони допомагають роботі українській піхоті, щоб вони безперешкодно могли просуватись для звільнення українських територій.

Вони (росіяни – 24 Канал) заходять до нас пішки, сюди техніка майже не доїжджає, бо її зразу нищать наші FPV-дрони. Однак вони пішки не дуже вдало доходять, бо ми їх "зустрічаємо",

– прокоментував військовий.