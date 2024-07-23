Майор Збройних Сил України, заступник командира 3 окремої штурмової бригади Родіон Кудряшов сказав 24 Каналу, що ситуація на Харківському напрямку є дуже динамічною, напруженою. Водночас вона залишається абсолютно контрольованою з боку українських сил.
До теми також Фронт за 30 кілометрів, обстріли замість колискових: як відбувається евакуація з Куп'янщини
Які плани росіян
Противник здійснює постійні спроби як рейдово-ударних, так і штурмових піхотних дій.
Ворог застосовує відповідну техніку та велику кількість особового складу, щоб проломити передній край. Зокрема, він прагне вийти через смугу відповідальності 3 окремої штурмової бригади, що є основним напрямком зусиль росіян, на логістичний пункт у селищі Борова,
– наголосив майор ЗСУ.
Однак на сьогодні противник не має результатів, попри те, що з початку травня залучає досить великі сили та зазнає величезних втрат на Харківщині.
Жодного оперативного успіху по сьогоднішній момент у росіян немає, зокрема, завдяки вдалій роботі наших солдатів, сержантів та офіцерів, які виконують завдання безпосередньо на передньому краї,
– зауважив Родіон Кудряшов.
Читайте також Росіяни готують ще одну спробу наступу в Харківській області, – Третя окрема штурмова бригада
Що відбувається у Боровій на Харківщині: дивіться на карті