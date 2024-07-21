Від села Моначинівка – 30 кілометрів до лінії фронту. Кореспондентка з Харкова Анна Черненко розповіла 24 Каналу, що там люди чують усі обстріли.

До теми "Робимо все, аби вмовити": куди та як відбувається евакуація з Харківщини

Евакуація доступна для кожного

Анна Черненко зазначила, що зараз влада та волонтери роблять усе можливе, щоб виїжджали хоча б жінки та діти. Але безкоштовна евакуація доступна абсолютно для кожного. Дуже часто чоловіки та літні люди відмовляються їхати. Також зараз буде вирішуватись питання про розширення евакуаційної зони саме для діток, підлітків.

Волонтери громадської організації "Троянда на руці" розповідають, що людей доводиться вивозити під звуки обстрілів. Однак вони докладають максимум зусиль, аби наші громадяни були у безпеці.

У середньому звідси 30 кілометрів до фронту. Спимо. Обстріли для нас як колискова,

– розповів мешканець села Моначинівка Віктор.

Заступник начальника пожежно-рятувальної частини Куп'янська Артем Гайворонський наголосив, що останнім тижнями ситуація дуже напружена. За останні три дні було понад 10 викликів на пожежі після обстрілів. Страждають житлові будинки. Зокрема, селище Куп'янськ-Вузловий, село Курилівка, селище Ківшарівка і місто Куп'янськ.

"Поруч зруйновані будинки, підприємства. Просто з того озброєння, яким обстрілюють куп'янські села, від ракет до FPV-дронів, переслідування іноді цих машин, які евакують людей. Ми розуміємо, що краще виїхати. Такі рішення складні, але вони приймаються", – сказала кореспондентка.

Читайте також Життям ризикують усі: як відбувається евакуація з району Вовчанська

Зараз чекають розширення карти евакуації для діток ще на 13 населених пунктів. Людям повідомлять соціальні служби, волонтери, правоохоронці, щоб вони були готові, розуміли, які речі зібрати, куди їх відвезти.

"Днями з Харкова виїхала група дітей з Куп'янщини, які поїхали відпочити за кордон за кошти благодійників. Є й така послуга, такі умови, програми, щоб трошки розважити дітей і головне – вивезти їх у безпеку", – додала Черненко.