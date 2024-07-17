Кореспондентка 24 Каналу Анна Черненко розповіла, що будь-яка розмова з місцевими починається та закінчується однаковим питанням: чи збираєтеся виїжджати? Одні кажуть, що уже виїжджали, але повернулися. Інші поки вагаються – їхати чи ні.

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Як відбувається евакуація

У найнебезпечніші зони, куди ризиковано їхати, за родинами приїжджають поліціянти на броньованих автівках. Оскільки росіяни за допомогою дронів часто переслідують людей та можуть вести обстріл.

Робимо все, аби вмовити виїхати. Пояснюємо, як діяти та до кого звертатися – гарячі лінії обласної ради, правоохоронці. Якщо затягувати, якщо розшириться зона небезпеки, буде складніше виїжджати. Тоді ризикуватимеш і собою, і людьми, які будуть з тобою,

– наголосила Черненко.

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Куди везуть евакуйованих

Евакуйованих одразу привозять до Харкова. Далі допомагають оформити документи на фінансову підтримку. Якщо людина втратила документи через пожежу чи руйнування будинку, етап оформлення починається наново.

Надаються речі першої потреби – від ковдри та матраца до окулярів, ліків і продуктового набору, який можна взяти з собою. Якщо харків'янин виїжджає з хатніми тваринами, їх обов'язково забезпечують кормом.

"Якщо людині важко пересуватися, їй надають милиці та крісла колісні. Найскладніше буває з пенсіонерами, адже вони до останнього залишаються у своїх домівках", – сказала кореспондентка.

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Де можуть жити евакуйовані

Людей переважно селять на більш безпечних територіях у Харківській області, а також Харкові. Їм пояснюють, куди їх відвезуть та де вони будуть жити. Якщо харків'яни втратили телефони, їх з'єднують з родичами, аби повідомити, що з ними усе гаразд та звідки їх можна забрати.

Недавно супроводжували евакуацію двох сімей. Обидві приїжджали на таку точку збору, але пізніше одна обрала лишатися жити в соціальній установі, а інша вже мала адресу, куди вона виїжджає,

– зазначила Анна Черненко.

Хто відмовляється виїжджати

Чоловіки і середнього, і похилого віку часто обирають лишатися вдома. Вони кажуть, що будуть охороняти дім. Адже бояться, що оселю можуть розграбувати або не загасити пожежу.

"Намагаємося їх зорієнтувати. Кажемо, що майно – це майно. Його дуже шкода, але найголовніше бути поряд з родиною, підтримувати її. Проте їх вмовити майже нереально", – зауважила кореспондентка.

У деяких селах ще працюють магазини та аптеки. Але звуки обстрілів та прильоти – щоденні. Ніхто не знає, хто наступного разу стане мішенню. Тож, вчергове закликаємо мешканців прифронтових територій Харківщини, Донеччини, Луганщини та Запоріжжя виїжджати, аби зберегти життя.