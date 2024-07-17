Про це розповіла кореспондентка 24 Каналу Анна Черненко, додавши, що в одному з сіл з дрона розбили приватний будинок. Росіяни бачили, куди саме його скидають, тому їхні дії можна пояснити лише бажанням якнайбільших жертв.

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Як живуть місцеві

Під постійними обстрілами перебуває Вовчанськ, селище Білий Колодязь. Там пошкоджені будинки, виникла пожежа. На Куп'янщині триває примусова евакуація родин з дітьми. У цьому районі звуки вибухів особливо потужні.

У Кіндрашівці, де ми були 16 липня, був приліт КАБів. Загалом у Куп'янському районі ти завжди зустрінеш людей, які вже були поранені. Адже майже після всіх ударів по приватному сектору є постраждалі,

– розповіла Анна Черненко.

Попри це, одразу після обстрілів на місце прибувають рятувальники, енергетики. Працюють комунальні підприємства, щоб якнайшвидше усунути наслідки атаки. Адже чимало людей не хочуть виїжджати та залишаються у своїх будинках.

"Ми знайшли залишки керованої авіабомби ФАБ-250. Було пошкоджено шість житлових будинків, постраждав чоловік і жінка. Це виключно цивільні об'єкти, ніяких військових тут немає", – наголосив заступник начальника пожежно-рятувальної частини Куп'янська Андрій Гайворонський.

"Ми дивом вижили"

Жертвою обстрілу стала сім'я пані Наталі. Приліт снаряда стався одразу в сусідній будинок. Жінка зазнала травм і потребувала медичної допомоги.

Осколки залетіли в кухню, розбили меблі та поранили людей – саме в таких умовах живуть всі прифронтові села.

Ми тут були з чоловіком ввечері й взагалі нічого не зрозуміли. Я не знаю, як ми вижили. У нас в хаті осколки, вони позалітали в хату одразу біля нас, тому це чудо, що ми живі,

– розповіла мешканка Кіндрашівки Наталя.

Крім цього села Харківщини потерпають від постійних пожеж. Чим ближче до фронту, тим відповідно не обробляються поля, бо це загроза обстрілів, нерозмінована територія. Тому є багато сухостою, який дуже швидко спалахує,

"Пожежі, які виникають після обстрілів – це ще одна велика небезпека, велика загроза, якій піддаються і люди, і природа, і екосистема", – наголосила кореспондентка 24 Каналу.