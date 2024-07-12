Окупанти цинічно випускають десятки КАБів на будинки мирних мешканців Харківщини, тому евакуація може врятувати життя. Як відбувається евакуація з небезпечних територій, розповіла кореспондентка 24 Каналу з Харкова Анна Черненко.

Дивіться також "Комбат поклав два батальйони": ГУР оприлюднило перехоплення про втрати Росії у Вовчанську

Евакуація на Харківщині

У населених пунктах, що розташовані у безпосередній близькості від лінії фронту, волонтери, поліція та соціальні служби оповіщують людей про евакуацію, так би мовити, "вручну". Тобто на автівках виїжджають, куди можуть доїхати, і з гучномовців повідомляють про можливість евакуюватися з небезпечних зон.

Щобільше, поліція стукає у двері, перелізає через паркани, якщо бачать, що у будинку хтось живе, проте їм не відповідають. Все для того, аби максимально доступно роз'яснити людям, чому евакуйовуватися важливо. Хоч багато літніх людей не бажає виїжджати з рідних домівок.

Якщо мовиться про безпечнішу територію, то система оповіщень працює розгалужено. Це й оголошення по населених пунктах, і наявність точок збору. Волонтери та поліція намагається зробити виїзд місцевих максимально комфортним, хоч емоційно це надзвичайно складна подія.

Зараз кількість людей, яких евакуйовують з небезпечних територій є значно меншою ніж, наприклад, під час початку наступу росіян на Харківщину. Так, 11 липня з Вовчанської та Липецької територіальних громад 13 людей.

Зауважимо, що евакуюватися самостійно може бути небезпечним рішенням. Зокрема, 12 липня стало відомо, що у Вовчанській громаді, у селі Стариця, 6 людей підірвались на російській розтяжці, намагаючись виїхати. У трьох з постраждалих гостра реакція на стрес, в інших трьох — вибухові поранення.