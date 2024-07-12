Про це повідомила Харківська обласна прокуратура. За даними слідства, у 3 постраждалих гостра реакція на стрес, у решти — вибухові поранення.

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Цивільні підірвались на розтяжці

Постраждалі під час евакуації йшли через лісосмугу, коли підірвалися на розтяжці.

За даними Харківської ОВА, поранень зазнали двоє цивільних чоловіків віком 18 та 63 роки та жінка віком 43 роки.

Село Стариця на карті, лінія бойових дій поблизку Вовчанська:

Люди вирішили евакуюватись самостійно

Начальник Чугуївського відділу поліції Максим Стецина розповів, що один з групи зачепив розтяжку і спрацював вибуховий пристрій. Усі постраждалі перебувають у лікарні, їм надають допомогу.

"У цих людей не було зв'язку, тому вони самотужки вирішили евакуйовуватися", – сказав Стецина для Суспільного.

Він закликав для евакуації звертатися до поліції чи волонтерів — на лінію 102 або на гарячу лінію волонтерів. У поліції можна отримати інструкції про те, на яку саме точку треба вийти, звідти вас заберуть волонтери та поліція.