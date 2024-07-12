Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура. По данным следствия, у 3 пострадавших острая реакция на стресс, у остальных – взрывные ранения.
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Гражданские подорвались на растяжке
Пострадавшие во время эвакуации шли через лесополосу, когда подорвались на растяжке.
По данным Харьковской ОВА, ранения получили двое гражданских мужчин в возрасте 18 и 63 года и женщина в возрасте 43 лет.
Село Старица на карте, линия боевых действий вблизи Волчанска:
Люди решили эвакуироваться самостоятельно
Начальник Чугуевского отдела полиции Максим Стецына рассказал, что один из группы зацепил растяжку, и сработало взрывное устройство. Все пострадавшие находятся в больнице, им оказывают помощь.
"У этих людей не было связи, поэтому они самостоятельно решили эвакуироваться", – сказал Стецына для Суспильного.
Он призвал для эвакуации обращаться в полицию или к волонтерам – на линию 102 или на горячую линию волонтеров. В полиции можно получить инструкции о том, на какую именно точку надо выйти, оттуда вас заберут волонтеры и полиция.