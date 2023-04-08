До 5 лет тюрьмы: как в Украине наказывают уклоняющихся от мобилизации

В Украине с начала полномасштабной войны за уклонение от мобилизации осудили несколько сот украинцев. Чаще приговоры выносят на Западе.

В Едином реестре судебных решений в некоторых вердиктах указаны подробные подробности, по которым причин гражданин решил избежать мобилизации.

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5 лет за уклонение

В конце марта в Мукачево Закарпатской области суд назначил 5 лет тюрьмы отцу двоих детей за то, что он отказался от мобилизации. Кроме двоих детей, мужчина содержал мать-пенсионерку.

Мужчина признал вину, отметив, что действительно будучи военнообязанным, прошел комиссию ВЛК и был признан годным. Он отказался от призыва на военную службу, потому что воспитывал двоих детей: одному 6 лет, другому – 1,5 месяца. К тому времени женщина была беременна.

Следовательно, суд принял во внимание искреннее раскаяние обвиняемого и назначил ему 3 года условного наказания.

Не может убивать и ненавидеть

В Закарпатской областной прокуратуре говорят, что уклоняются сотни. Например, по состоянию на конец марта 2023 в Закарпатье учтено 380 уголовных дел. Санкция настоящей статьи предусматривает заключение на срок от 3 до 5 лет.

В Тячевщине 40-летнего жителя поселка Буштыно приговорили к 3 годам лишения свободы. Муж получил повестку на отправку в августе, однако тогда в РТЦК не появился.

В декабре прошлого года отказался от получения повестки, объясняя, что его взгляды противоречат тому, чтобы брать оружие в руки, убивать и ненавидеть людей. При этом о принадлежности к какой-либо религиозной организации, исповедующей отрицание службы в армии, мужчина не сообщил. В суде он рассказывал о проблемах со здоровьем, но документов, подтверждающих это, у мужчины не было.

Не пришел, потому что думал, что не возьмут

Маневицкий суд Волынской области в конце января осудил потерпевшего от аварии на ЧАЭС жителя региона, тоже уклонявшегося от мобилизации. Обвиняемый сообщил суду, что имеет заболевание, и, кроме этого, его брат находится в плену.

Мужчина болеет синдромом Рейно – это заболевание нервной системы. Поэтому он считал, что его вернут, поскольку это уже было. Поэтому он не явился в пункт сбора.

При этом суд принял во внимание искреннее раскаяние обвиняемого и назначил ему один год испытательного срока.

В травму руки не поверили

Также в Маневицком суде другой обвиняемый сообщил, что уклонился от мобилизации из-за травмы руки, о чем известил военкомат.

Мужчина убеждал, что его жалобы на состояние здоровья не учли, поэтому он умышленно не прибыл в назначенный в повестке время на сборный пункт. О совершенном сожалел, но суд назначил 3 года тюрьмы с испытательным годовым сроком.