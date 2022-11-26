Связь продолжает возвращаться. И в скором времени появится во всех регионах, уверяют в пресс-службе Министерства цифровой трансформации.

Читайте также Всего за 10 минут: в Действии скоро можно будет подать заявление о браке онлайн

Ситуация со связью значительно улучшилась

Отмечают, что ощутимо улучшилась ситуация со связью в Кировоградской, Днепропетровской, Волынской, Николаевской, Полтавской, Харьковской и Житомирской областях.

Благодаря мощной работе энергетиков мобильные операторы переподключили там половину базовых станций.

Также стабилизировалась связь в Черкасской, Львовской, Ровенской, Винницкой и Черновицкой областях. Большинство людей уже могут позвонить близким и узнать последние новости.

Где самые плохие проблемы со связью

В остальных областях ситуация несколько хуже, там все еще есть трудности со связью. Самые большие – в Донецкой и Запорожской.

Энергетики круглые сутки работают, чтобы восстановить электроэнергию. Вместе с ней вернется и связь. Телеком-компании точечно все еще продолжают работать на генераторах,

– говорится в сообщении.

Обратите внимание! Министерство цифровой трансформации советует не перегружать сеть и при необходимости пользоваться национальным роумингом. Также там заметили, что лучше отдавать предпочтение текстовым SMS, а файлы, фото и видео присылайте с помощью Wi-Fi.

Массированная ракетная атака 23 ноября: главное

Российские оккупанты 23 ноября нанесли массированный ракетный удар по критической инфраструктуре Украины. Следствием вражеских обстрелов стал блэкаут.

Захватчики выпустили около 70 ракет. В частности, "прилеты" зафиксировали в Киеве, Харькове, а также Львовской и Винницкой.

Из-за российских ракетных ударов от украинской электросети отключились Ровенская, Южноукраинская и Хмельницкая АЭС.

Достойно внимания – Разведка удивила новым заявлением о ракетах России: смотрите видео