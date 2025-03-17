Офицер артиллерии 4 бригады НГУ "Рубеж" Владимир Назаренко в эфире 24 Канала отметил, что мнения военных относительно перемирия с Россией различаются. Главная цель – защита государственности и нации.

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Он добавил, что враг осуществляет накопление сил, ротацию и подготовку.

Готовятся ли россияне к приостановке огня

"Они постоянно подтягивают резервы, как с ближних, так и с дальних тылов. Из того, что можно увидеть и проанализировать в СМИ, весь военный бюджет страны-оккупанта построен на военных структурах, на военной подготовке. То есть они ни на мгновение не прекращают подготовку к наступлению, не планируют прекращения или замораживания конфликта, они максимально пытаются продвигаться вперед", – сказал Владимир Назаренко.

Он добавил, что на фоне новостей моральное состояние российских военных достаточно низкое.

Как враг действовал раньше

Назаренко вспомнил перемирие 2014 года. Это было так называемое десятидневное перемирие, во время которого враг использовал сепаратистов для укрепления своих позиций бетоном. В следующем году, в феврале, были новые Минские договоренности, которые также не привели к реальному прекращению огня.

Я был тогда в окруженном Дебальцево. Перемирие продлилось шесть минут. Мы действительно надеялись, что это перемирие позволит выйти из окружения. Я находился на наблюдательной позиции как разведчик и увидел через 6 минут вспышку и выстрел вражеского миномета по позициям сил обороны в Дебальцево,

– сказал Назаренко.

Он добавил, что в этом году как раз прошло 10 лет с того перемирия. Он убежден, что россиянам нельзя верить, и они должны понести наказание за те смерти и горе, которые они принесли украинскому народу.