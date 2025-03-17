Только за минувшие сутки на фронте произошло 112 боевых столкновений. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Какая ситуация на фронте

На Харьковском направлении россияне 5 раз штурмовали позиции украинских войск в районах Волчанска, Каменки и в сторону Кутьковки.

На Купянском направлении за сутки произошло 11 российских атак. Силы обороны отражали штурмовые действия вражеской армии неподалеку Петропавловки, Богуславки, Лозовой, Загрызово и в направлении Купянска и Голубовки.

Россияне атакуют вблизи Загрызово: ситуация на карте

На Лиманском направлении оккупанты совершили 10 атак. А также пытались продвинуться вперед вблизи Новоегоровки, Зеленой Долины и в сторону Григорьевки, Новомихайловки и Нового.

На Северском направлении в районе населенных пунктов Белогоровка, Ивано-Дарьевка россияне трижды атаковали позиции украинских войск.

На Краматорском направлении произошло 3 боестолкновения вблизи Часового Яра и в направлении Предтечино.

На Торецком направлении оккупанты совершили 14 атак в районах населенных пунктов Торецк и Дружба.

Оккупанты атакуют Торецк: смотрите на карте

На Покровском направлении наши защитники остановили 21 штурмовое и наступательное действие агрессора в районах населенных пунктов Сухая Балка, Зверево, Елизаветовка, Луч, Котлино, Новоалександровка, Новосергиевка, Успеновка, Ясеново и Андреевка.

Российская армия штурмует Покровск: ситуация на карте

На Новопавловском направлении российская армия 10 раз атаковала украинские позиции вблизи Константинополя, Скудного и в направлении Шевченко.

Ситуация возле Константинополя: смотрите на карте

На Гуляйпольском направлении Силы обороны отбили 6 вражеских атак вблизи Привольного, Свободного Поля и в направлении Новополя.

На Ореховском направлении украинские воины отбили шесть российских штурмов в направлениях населенных пунктов Степное, Малые Щербаки и в районе Жеребянки.

На Приднепровском направлении оккупанты не проводили наступательных действий.

На Курском направлении за минувшие сутки произошло 14 боевых столкновений. Россияне нанесли 11 авиационных ударов, сбросили 18 управляемых бомб и осуществили 289 артиллерийских обстрелов, 12 из них – из реактивных систем залпового огня.

На Волынском и Полесском направлениях нет признаков формирования наступательных группировок врага.