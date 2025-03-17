Офіцер артилерії 4 бригади НГУ "Рубіж" Володимир Назаренко в ефірі 24 Каналу зазначив, що думки військових щодо перемир'я з Росією різняться. Головна мета – захист державності і нації.

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Він додав, що ворог здійснює накопичення сил, ротацію та підготовку.

Чи готуються росіяни до призупинки вогню

"Вони постійно підтягують резерви, як з ближніх, так і з дальніх тилів. З того, що можна побачити і проаналізувати в ЗМІ, весь військовий бюджет країни-окупанта побудований на військових структурах, на військовій підготовці. Тобто вони ні на мить не припиняють підготовку до наступу, не планують припинення чи замороження конфлікту, вони максимально намагаються просуватися вперед", – сказав Володимир Назаренко.

Він додав, що на фоні новин моральний стан російських військових досить низький.

Як ворог діяв раніше

Назаренко пригадав перемир'я 2014 року. Це було так зване десятиденне перемир'я, під час якого ворог використовував сепаратистів для укріплення своїх позицій бетоном. Наступного року, у лютому, були нові Мінські домовленності, які також не призвели до реального припинення вогню.

Я був тоді в оточеному Дебальцево. Перемир'я протривало шість хвилин. Ми справді сподівалися, що це перемир'я дозволить вийти з оточення. Я перебував на спостережній позиції як розвідник і побачив через 6 хвилин спалах і постріл ворожого міномета по позиціях сил оборони в Дебальцево,

– сказав Назаренко.

Він додав, що цьогоріч якраз минуло 10 років з того перемир'я. Він переконаний, що росіянам не можна вірити, і вони повинні понести покарання за ті смерті і горе, які вони завдали українському народу.